74-летнего адвоката из Новосибирска задержали сотрудники ФСБ

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Сотрудники областного Управления Федеральной службы безопасности задержали в Новосибирске 74-летнего адвоката Валерия Кухаренко. Его арест связан с расследованием уголовного дела о мошенничестве и взятках.
По информации, полученной от источника, Кухаренко выступает в качестве защитника бывшего директора филиала «Новосибирскавтодор» Сергея Дулепова. Дулепов обвиняется в предоставлении крупной взятки. По версии следствия, он передал эксперту ТУАД 169 тысяч рублей за внесение изменений в протоколы о ремонте дорог в регионе. Дело Дулепова рассматривается в Карасукском суде.
По информации портала НГС, Кухаренко предложил судье дать ему миллион рублей, на что тот согласился. Однако при передаче первой части суммы адвоката задержали.
В отношении Кухаренко возбуждено уголовное дело за попытку мошенничества в особо крупном размере. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.