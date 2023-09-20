74-летнего адвоката из Новосибирска задержали сотрудники ФСБ

По информации, полученной от источника, Кухаренко выступает в качестве защитника бывшего директора филиала «Новосибирскавтодор» Сергея Дулепова. Дулепов обвиняется в предоставлении крупной взятки. По версии следствия, он передал эксперту ТУАД 169 тысяч рублей за внесение изменений в протоколы о ремонте дорог в регионе. Дело Дулепова рассматривается в Карасукском суде.