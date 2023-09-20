atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Адвоката задержали по делу о взятках

74-летнего адвоката из Новосибирска задержали сотрудники ФСБ

20 сентября 2023, 05:59
Фото: Midjourney
Адвоката задержали по делу о взятках
74-летнего адвоката из Новосибирска задержали сотрудники Областного УФСБ: он обвиняется в попытке мошенничества и предложении взятки судье.

Сотрудники областного Управления Федеральной службы безопасности задержали в Новосибирске 74-летнего адвоката Валерия Кухаренко. Его арест связан с расследованием уголовного дела о мошенничестве и взятках.

По информации, полученной от источника, Кухаренко выступает в качестве защитника бывшего директора филиала «Новосибирскавтодор» Сергея Дулепова. Дулепов обвиняется в предоставлении крупной взятки. По версии следствия, он передал эксперту ТУАД 169 тысяч рублей за внесение изменений в протоколы о ремонте дорог в регионе. Дело Дулепова рассматривается в Карасукском суде.

По информации портала НГС, Кухаренко предложил судье дать ему миллион рублей, на что тот согласился. Однако при передаче первой части суммы адвоката задержали.

В отношении Кухаренко возбуждено уголовное дело за попытку мошенничества в особо крупном размере. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

Руководителя народной дружины «Пульс» задержали в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Новосибирском задержали пенсионера за гимнастику в одних шортахЗадержан подозреваемый в изнасиловании школьницы под НовосибирскомБизнес на детях. Новосибирец создал незаконный детский лагерь в Сочи и был задержанПод Новосибирском задержали подрядчика стройки, где в коллекторе утонул ребенок
#Общество#Новосибирск#Задержание#Мошенничество#Взятки#Эмилия Губарева#Адвокат
Подпишитесь
За базаром следят. Называем фамилии владельцев продуктовых рынков Новосибирска
Сегодня, 01:56
Новосибирским льготникам обновили льготы по ЖКХ — как действуют
Вчера, 06:27
«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»
18 сентября, 07:58
Названо имя нового главы Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирске
Сегодня, 02:21
Две девушки из Новосибирской области станут участницами конкурса «Мисс Россия»
Сегодня, 03:46
В Новосибирске нашли самую худшую поликлинику: народный рейтинг 2ГИС
Сегодня, 02:49