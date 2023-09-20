Две девушки из Новосибирской области станут участницами конкурса «Мисс Россия»

Обе девушки уже имеют опыт участия в местных конкурсах красоты и были замечены организаторами Мисс Россия. Милена Кислова представляет Новосибирскую область. Анжелика Григорьевская, хоть она родом из Новосибирской области, сейчас живет и учится в Алтайском крае и будет представлять его на конкурсе.