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Девушки будут участвовать в конкурсе красоты

Две девушки из Новосибирской области станут участницами конкурса «Мисс Россия»

20 сентября 2023, 03:46
Фото: 1MI
Девушки будут участвовать в конкурсе красоты
Две девушки из Новосибирской области, Милена Кислова и Анжелика Григорьевская, станут участницами конкурса красоты Мисс Россия.

В конкурсе Мисс Россия участвуют две девушки из Новосибирской области. Одна из них будет представлять наш регион, а вторая — Алтайский край.

Обе девушки уже имеют опыт участия в местных конкурсах красоты и были замечены организаторами Мисс Россия. Милена Кислова представляет Новосибирскую область. Анжелика Григорьевская, хоть она родом из Новосибирской области, сейчас живет и учится в Алтайском крае и будет представлять его на конкурсе.

Конкурс стартовал 19 сентября, и девушки уже находятся в Москве, где проходят первые интервью. Финал состоится 8 октября, а вскоре начнется этап голосования, пишет КП-Новосибирск.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Конкурс#Девушки#Эмилия Губарева#Алтайский край
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