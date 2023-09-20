Две девушки из Новосибирской области станут участницами конкурса «Мисс Россия»

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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В конкурсе Мисс Россия участвуют две девушки из Новосибирской области. Одна из них будет представлять наш регион, а вторая — Алтайский край.
Обе девушки уже имеют опыт участия в местных конкурсах красоты и были замечены организаторами Мисс Россия. Милена Кислова представляет Новосибирскую область. Анжелика Григорьевская, хоть она родом из Новосибирской области, сейчас живет и учится в Алтайском крае и будет представлять его на конкурсе.
Конкурс стартовал 19 сентября, и девушки уже находятся в Москве, где проходят первые интервью. Финал состоится 8 октября, а вскоре начнется этап голосования, пишет КП-Новосибирск.