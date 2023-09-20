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Где можно сделать прививку от гриппа в Новосибирске в 2023 году?

Где можно сделать прививку от гриппа в Новосибирске в 2023 году?

20 сентября 2023, 07:00
Фото: 1MI
Где можно сделать прививку от гриппа в Новосибирске в 2023 году?
В Новосибирске продолжается активная вакцинация от гриппа, которая началась в августе. Региональный Минздрав планирует привить не менее 60% населения области.

Какую вакцину от гриппа выбрать?

Россия — холодный регион, и ежегодно в осенне-зимний сезон здесь очень высока вероятность возникновения эпидемий вирусных заболеваний. Во избежание этого необходимо своевременно и в широком масштабе провести вакцинацию населения против гриппа, ОРВИ и других респираторных заболеваний.

Подводные камни вакцинации в том, что вирус гриппа каждый год мутирует. Поэтому необходимо, чтобы вакцина оставалась эффективной и в отношении новых штаммов. Для этого ежегодно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет большую исследовательскую работу — изучает новые штаммы и дает рекомендации о том, какие именно будут представлять серьезную опасность. И производители разных стран, опираясь на новые данные, корректируют состав вакцин.

Так, к примеру, в этом сезоне в вакцине для населения, живущего в Северном полушарии (именно в нем расположена Россия), используются штаммы группы В (Washington/02/2019 и Phuket/3073/2013) и штаммы группы A (Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09 и Hong Kong/2671/2019 (H3N2).

В России в этом году представлен особенно широкий спектр вакцин: «Гриппол Плюс», «Ультрикс», «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс Квадри». Из них только «Ультрикс Квадри» является четырехвалентной вакциной, то есть в ее составе содержится по два штамма группы A и группы B. Трехвалентные включают в себя два штамма группы A и один штамм группы B. Все вышеперечисленные вакцины являются инактивированными (то есть созданы на основе убитого вируса) и имеют общее противопоказание, а именно наличие сильной аллергической реакции на куриный белок, который находится в составе вакцинных препаратов. Как правило, антигены содержатся в препарате в дозировке от 5 до 15 мкг.

В Новосибирской области в 2023 году планируют привить около 1,7 млн граждан, это около 60% населения. В регион, как сообщили в областном Минздраве, уже поступило 571 780 доз вакцин российского производства: это «Совигрипп» предназначенный для взрослых, и «Ультрикс Квадри» — для детей. Вакцина уже распределена во все государственные медицинские организации, осуществляющие иммунизацию, — пояснили в министерстве. В Минздраве подчеркнули, что по данным на конец августа было привито 45,1 тыс. человек.

Какую вакцину от гриппа выбрать?Какую вакцину от гриппа выбрать?
Какую вакцину от гриппа выбрать?
Фото: 1MI

Кому можно делать прививку от гриппа?

Прежде всего вакцинация должна коснуться людей, которые наиболее подвержены риску заболеть. Это люди с ослабленным иммунитетом вследствие хронических заболеваний, беременности, перенесенных операций. Также сюда входят те, кто в силу профессии имеет множество контактов с клиентами, посетителями, потребителями и пр. Сюда можно отнести всех работников сферы услуг. Стоит сделать прививку от гриппа тем, кто часто передвигается, ездит в командировки.

В зоне риска всегда находятся медработники, которые ведут прием пациентов, военные, спасатели, спортсмены. Также важное значение имеет коллективный фактор. Эпидемии, как правило, начинаются с заражения больших коллективов. Вот почему важно обязательно прививать учащихся в школах и воспитанников детсадов, детдомов, интернатов, постояльцев домов престарелых и пр.

Вакцинация от гриппа в детском саду

Свою первую прививку против гриппа ребенок, как правило, получает в детском саду. Напомним, этого вида вакцинации нет в Национальном календаре прививок, он является дополнительным. В этой связи многие мамы боятся делать прививку совсем еще крохам и задают много вопросов на тему рисков иммунизации от гриппа. Но врачи-педиатры в один голос уверяют: не стоит паниковать, ведь прививка делается в микродозе — 0,25 мл для детей до трех лет (двукратно). Детям старше трех лет уже вводится дозировка 0,50 мл (однократно). Взрослые, кстати, получают вакцину в такой же дозировке.

Как правило, присутствие родителей в день вакцинации в детском саду не нужно. Всех детей перед уколом осмотрит врач. Если у кого-то из малышей будут обнаружены признаки вирусной инфекции — температура, вялость, то ему прививку сделают попозже, после полного выздоровления.

Вакцинация от гриппа в школе

Аналогично проходит и прививочная кампания в школах. Обязательный осмотр врача, и только потом вакцинация. Медотвод от прививки по причине аллергии или другой реакции на компоненты препарата родители должны представить заранее — в самом начале сентября.

Как показывает статистика, вакцинация в школах существенно снижает случаи заболеваемости, вследствие чего не страдает и успеваемость учеников. В этой связи врачи настоятельно советуют родителям делать детям прививку, чтобы без последствий пережить сезон эпидемий.

Вакцинация от гриппа беременных

Главный вакцинолог Новосибирского региона Татьяна Ивлева отметила, что беременные женщины входят в особую группу риска, так как осложнения после гриппа могут быть непредсказуемыми и принести вред не только матери, но и будущему ребенку. В этой связи целесообразно вакцинироваться, тем более что отечественные препараты фактически не имеют противопоказаний в отношении беременных и кормящих женщин, а также тех, кто только планирует стать матерями.

«Если мы говорим о вакцинации, об инфекционной безопасности семьи, будущего малыша, то, конечно, задолго до этой беременности должна проходить подготовка», — подчеркнула Ивлева, отвечая на вопросы журналистов.
Кому можно делать прививку от гриппа?Кому можно делать прививку от гриппа?
Кому можно делать прививку от гриппа?
Фото: 1MI

Какая может быть реакция на прививку?

В подавляющем большинстве случаев прививка переносится легко и безболезненно. Многие люди и вовсе забывают о сделанной инъекции, так как чувствуют себя, как обычно, хорошо. Но в инструкции к препаратам все же прописаны некоторые побочные действия, которые могут проявиться после прививки.

Обычно это небольшая субфебрильная температура в районе 37 градусов, отек в месте введения препарата, вялость и сонливость — человек будто на самом деле заболевает гриппом. Все это проявления так называемой адаптации иммунной системы к антигенам, введенным в организм.

Вот что рассказал врач-иммунолог Михаил Костинов о реакциях человеческого организма на прививку от гриппа.

«У аллергиков на месте вакцинации может быть покраснение и боль в течение 2–3 дней. День–полтора может держаться легкая температура — 37–37,5 градуса. Это нормальные реакции, но в случае их возникновения лучше проконсультироваться с врачом. От вакцины от гриппа еще никто на планете не заболевал», — отмечает специалист.

Адреса и график работы прививочных пунктов в Новосибирске

Сезон эпидемий традиционно стартует в сентябре, поэтому привиться от гриппа лучше заранее, говорят врачи, чтобы организм встретил во всеоружии этот сложный период, связанный с наступлением холодов. Привиться в Новосибирском регионе можно и в госучреждениях, и в частных клиниках. Вот ряд адресов, которые могут пригодиться:

  • Городская клиническая больница № 25 — ул. Александра Невского, 9 (время посещения: с 07:30 до 20:00, сб и вс: 09:00 — 15:00);
  • ГАУЗ НСО «ГКП № 1» — ул. Военная, 5 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 — 15:00);
  • ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» — ул. Кошурникова, 18 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 — 15:00);
  • ГБУЗ НСО «ГКБ № 2» — пр. Дзержинского, 71 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 — 15:00);
  • ГБУЗ НСО «ГБ № 4» — ул. Солидарности, 14 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 — 15:00);
  • ГБУЗ НСО «ГКП № 7» — ул. Ульяновская, 1 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 — 15:00);
  • ГБУЗ НСО «ГП № 12» — ул. Авиастроителей, 3 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 — 15:00);
  • ГБУЗ НСО «ГКП № 13» — ул. Герцена, 11 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 — 15:00);
  • ГБУЗ НСО «ГП № 16» — пр. Карла Маркса, 6/1 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 — 15:00);
  • ГБУЗ НСО «ККДП № 27» — ул. Вавилова, 12 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 — 15:00);
  • ГБУЗ НСО «ГП № 29» — ул. Тюленина, 9 (время посещения: с 08:00 до 20:00, сб и вс: 09:00 — 15:00);
  • Медицинский центр «XXI век» — ул. Некрасова, 35 (время посещения: пн — пт: 08:00 — 20:00; сб и вс: 09:00 — 16:00);
  • Медицинский центр «Евромед» — ул. Гоголя, 42 (время посещения: пн — пт: 08:00 — 21:00, сб и вс: 09:00 — 19:00);
  • Центр вакцинопрофилактики — ул. Державина, 92/3 (время посещения: 09:00 — 18:00);
  • Сеть вакцинальных центров «Аскомед Плюс» (время посещения: 09:00 — 18:00, сб 13:00 — 18:00, вс выходной).
#Новосибирск#Грипп#Вакцинация#Пункт вакцинации
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