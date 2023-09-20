Когда завершат ремонт на раскопанных улицах в Новосибирске — где сейчас меняют трубы

В Новосибирске СГК назвала сроки завершения работ на раскопанных улицах

Отопительный сезон начнется в Новосибирске со дня на день, а специалисты СГК тем временем продолжают ремонтировать теплотрассы. Хотя несколько объектов уже находятся в завершающей стадии — улицы назвал директор теплосетевого подразделения Максим Рябенко.

Как сообщили представители СГК, ремонт теплотрассы уже закончили на улицах Коммунистической и Комсомольской. Сейчас проводят работы по благоустройству. «Полностью завершены работы на 9 объектах вместе с благоустройством. В ближайшее время, на этой неделе, работы закончатся на улицах Нижегородской, Бориса Богаткова, Королева. И на следующей недели перейдем к наведению порядка, засыпке участков на улицах Дачная, Революция, Петухова», — сообщил Рябенко на пресс-конференции ТАСС 20 сентября. Специалист добавил, что на улице Петухова в этом году проходила был пилотная работа по реконструкции всех тепловых сетей. Поменяли 4 км сетей с применением самых современных технологий. Сейчас на контроле СГК остаются еще три улицы — Связистов, Выборная и Комбинатская. Масштабные работы завершат в октябре, и они не повлияют на запуск тепла. Читайте также: На мосту через реку Тулу обособят трамвайные пути и обеспечат безопасность пешеходов Для пешеходов расширили проход к метро у дома на Орджоникидзе, 18 Включить отопление в детских учреждениях Новосибирской области призвал Травников