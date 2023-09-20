Когда завершат ремонт на раскопанных улицах в Новосибирске — где сейчас меняют трубы

Posted 20 сентября 2023, 09:14
Published 20 сентября 2023, 09:14
Modified 20 сентября 2023, 09:47
Updated 20 сентября 2023, 09:47
Как сообщили представители СГК, ремонт теплотрассы уже закончили на улицах Коммунистической и Комсомольской. Сейчас проводят работы по благоустройству.
«Полностью завершены работы на 9 объектах вместе с благоустройством. В ближайшее время, на этой неделе, работы закончатся на улицах Нижегородской, Бориса Богаткова, Королева. И на следующей недели перейдем к наведению порядка, засыпке участков на улицах Дачная, Революция, Петухова», — сообщил Рябенко на пресс-конференции ТАСС 20 сентября.
Специалист добавил, что на улице Петухова в этом году проходила был пилотная работа по реконструкции всех тепловых сетей. Поменяли 4 км сетей с применением самых современных технологий.
Сейчас на контроле СГК остаются еще три улицы — Связистов, Выборная и Комбинатская. Масштабные работы завершат в октябре, и они не повлияют на запуск тепла.