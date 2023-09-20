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Специалисты СГК продолжают ремонтировать теплотрассы в Новосибирске

Когда завершат ремонт на раскопанных улицах в Новосибирске — где сейчас меняют трубы

20 сентября 2023, 09:14
Фото: atas.info
Специалисты СГК продолжают ремонтировать теплотрассы в Новосибирске

В Новосибирске СГК назвала сроки завершения работ на раскопанных улицах

Отопительный сезон начнется в Новосибирске со дня на день, а специалисты СГК тем временем продолжают ремонтировать теплотрассы. Хотя несколько объектов уже находятся в завершающей стадии — улицы назвал директор теплосетевого подразделения Максим Рябенко.

Как сообщили представители СГК, ремонт теплотрассы уже закончили на улицах Коммунистической и Комсомольской. Сейчас проводят работы по благоустройству.

«Полностью завершены работы на 9 объектах вместе с благоустройством. В ближайшее время, на этой неделе, работы закончатся на улицах Нижегородской, Бориса Богаткова, Королева. И на следующей недели перейдем к наведению порядка, засыпке участков на улицах Дачная, Революция, Петухова», — сообщил Рябенко на пресс-конференции ТАСС 20 сентября.

Специалист добавил, что на улице Петухова в этом году проходила был пилотная работа по реконструкции всех тепловых сетей. Поменяли 4 км сетей с применением самых современных технологий.

Сейчас на контроле СГК остаются еще три улицы — Связистов, Выборная и Комбинатская. Масштабные работы завершат в октябре, и они не повлияют на запуск тепла.

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