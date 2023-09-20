Когда завершат ремонт на раскопанных улицах в Новосибирске — где сейчас меняют трубы

В Новосибирске СГК назвала сроки завершения работ на раскопанных улицах

Отопительный сезон начнется в Новосибирске со дня на день, а специалисты СГК тем временем продолжают ремонтировать теплотрассы. Хотя несколько объектов уже находятся в завершающей стадии — улицы назвал директор теплосетевого подразделения Максим Рябенко.