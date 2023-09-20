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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

На СВО погиб боец с позывным Змея из Новосибирской области

На СВО погиб боец с позывным Змея из Новосибирской области

20 сентября 2023, 13:25
Фото: предоставили волонтеры
Новосибирцы проводят в последний путь жителя Барабинского района Константина Егорова, который служил в зоне СВО. Он погиб 10 сентября 2023 года.

Сибиряк отбыл на спецоперацию в рамках частичной мобилизации прошлой осенью. Он получил смертельное ранение в бою. Ему было 28 лет.

«Костя вырос в селе Новокозловское. В 2011 году окончил местную школу, потом колледж транспортных технологий имени Лунина. После службы в армии проработал в „АЗС-Люкс“. У него остались мама и жена», — рассказали волонтеры.

С бойцом простятся 22 сентября в Козловском ЦСДК. Начало в 11:00.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Погиб#Участник СВО
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