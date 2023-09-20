На СВО погиб боец с позывным Змея из Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Сибиряк отбыл на спецоперацию в рамках частичной мобилизации прошлой осенью. Он получил смертельное ранение в бою. Ему было 28 лет.
«Костя вырос в селе Новокозловское. В 2011 году окончил местную школу, потом колледж транспортных технологий имени Лунина. После службы в армии проработал в „АЗС-Люкс“. У него остались мама и жена», — рассказали волонтеры.
С бойцом простятся 22 сентября в Козловском ЦСДК. Начало в 11:00.