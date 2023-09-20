Первая особая экономическая зона появится в Новосибирской области

Предварительно ОЭЗ займет территорию порядка 600 га в 9 км от международного аэропорта «Толмачёво», в 3,5 км от Транссибирской железнодорожной магистрали и в непосредственной близости от крупнейшего за Уралом мультимодального транспортно-логистического центра «Сибирский», который расположен в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области.



«Площадка для размещения ОЭЗ была выбрана не случайно. Мы уверены, что именно соседство и интеграция с транспортно-логистическим центром даст уникальные преимущества ОЭЗ, т. к. помимо льгот, предусмотренных в рамках особого статуса территории, резиденты получат дополнительные возможности для транспортировки товаров и сырья, а также широкий спектр дополнительных услуг по логистике, таможенному оформлению, фитосанитарному контролю и т. д. Кроме того, мощность ТЛЦ, которая составит порядка 1 млн ДФЭ в год, позволит закрыть транспортные потребности всех резидентов ОЭЗ», — отметил Александр Низовских, генеральный директор ООО «Северный Парк Развития».



На территории ОЭЗ будет создан полный комплекс необходимой инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры. «Мы поддерживаем проект по созданию частной особой экономической зоны в Новосибирской области и помогаем инициатору в его реализации. Этот проект — прекрасный пример взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и государства», — отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.