Порядка 11500 новосибирцев поддержали достижения региона — голосование продолжается

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В Новосибирской области на последние 20 лет реализовано большое количество инфраструктурных проектов, которые по праву могут считаться лицом региона. Этими достижениями могут гордиться не только жители области — можно сделать так, чтобы о них узнала вся Россия. Для этого нужно отдать свой голос за лучшие достижения региона на сайте «Достижения.рф».
Цель проекта — рассказать о том, чего уже достигла наша страна в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.
Среди предложенных на сайте для голосования достижений России — 10 проектов из Новосибирской области. Это самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, самый большой ледовый дворец за Уралом — «Сибирь-Арена», Новосибирский драматический театр, парк «Россия — моя история», Государственный концертный зал им. Каца, Новосибирский центр волейбола, универсальный цифровой помощник жителей Новосибирской области — робот Николай, передовой научно-технологический центр по разработке современных катализаторов, ведущий разработчик и производитель медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии.
Проект «Достижения.рф» реализуется в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве на территории ВДНХ, которая пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Этим летом Новосибирская область представила свои достижения на ВДНХ в Москве.