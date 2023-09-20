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Published Сегодня, 10:52

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Достижения региона можно поддержать на сайте Достижения.рф

Порядка 11500 новосибирцев поддержали достижения региона — голосование продолжается

20 сентября 2023, 10:52
Фото: nso.ru
Достижения региона можно поддержать на сайте Достижения.рф
Жители Новосибирской области могут отдать свой голос за достижения региона и сделать их известными всей России благодаря проекту «Достижения.рф». Свои голоса уже отдали порядка 11500 новосибирцев.

В Новосибирской области на последние 20 лет реализовано большое количество инфраструктурных проектов, которые по праву могут считаться лицом региона. Этими достижениями могут гордиться не только жители области — можно сделать так, чтобы о них узнала вся Россия. Для этого нужно отдать свой голос за лучшие достижения региона на сайте «Достижения.рф».

Цель проекта — рассказать о том, чего уже достигла наша страна в XXI веке, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.

Среди предложенных на сайте для голосования достижений России — 10 проектов из Новосибирской области. Это самый длинный в стране арочный Бугринский мост, Технопарк Новосибирского Академгородка, самый большой ледовый дворец за Уралом — «Сибирь-Арена», Новосибирский драматический театр, парк «Россия — моя история», Государственный концертный зал им. Каца, Новосибирский центр волейбола, универсальный цифровой помощник жителей Новосибирской области — робот Николай, передовой научно-технологический центр по разработке современных катализаторов, ведущий разработчик и производитель медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии.

Проект «Достижения.рф» реализуется в рамках международной выставки-форума «Россия» в Москве на территории ВДНХ, которая пройдет с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Новосибирская область представит свои достижения на ВДНХ в Москве
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Этим летом Новосибирская область представила свои достижения на ВДНХ в Москве.

#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Достижения
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