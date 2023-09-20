Порядка 11500 новосибирцев поддержали достижения региона — голосование продолжается

В Новосибирской области на последние 20 лет реализовано большое количество инфраструктурных проектов, которые по праву могут считаться лицом региона. Этими достижениями могут гордиться не только жители области — можно сделать так, чтобы о них узнала вся Россия. Для этого нужно отдать свой голос за лучшие достижения региона на сайте «Достижения.рф».