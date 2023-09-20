Публикации о себе на украинских сайтах опроверг Новосибирский протоиерей Новопашин

Одна из статей, опубликованных на украинском сайте epochtimes. com. ua, утверждала, что Александр Новопашин выступал с лекциями в китайском городе Харбине в 2023 году и высказывался в поддержку репрессий против Фалуньгун и извлечения органов у его последователей. В статье приводились ссылки на страницу сына священнослужителя Кирилла, а также скриншот.