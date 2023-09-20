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Он опроверг публикации

Публикации о себе на украинских сайтах опроверг Новосибирский протоиерей Новопашин

20 сентября 2023, 01:18
Фото: 1MI
Он опроверг публикации

Настоятель новосибирского Храма разоблачил украинские сайты

Настоятель новосибирского Храма опроверг публикацию о себе на украинских сайтах, называя ее информационным вбросом и подделкой.

Протоиерей Александр Новопашин, настоятель Храма Александра Невского в Новосибирске, опроверг информацию, опубликованную на украинских сайтах. Он назвал это примером информационных лживых материалов, направленных против патриотов.

Одна из статей, опубликованных на украинском сайте epochtimes. com. ua, утверждала, что Александр Новопашин выступал с лекциями в китайском городе Харбине в 2023 году и высказывался в поддержку репрессий против Фалуньгун и извлечения органов у его последователей. В статье приводились ссылки на страницу сына священнослужителя Кирилла, а также скриншот.

Кроме того, сайт bitterwinter. org разместил информацию, приписывая Александру Новопашину письмо-приглашение на китайско-российскую конференцию. Однако сам протоиерей заявил, что этот документ является подделкой. Саму ситуацию священнослужитель назвал ложью и провокацией. Он отрицает свою причастность к упомянутым событиям и заявляет, что не посещал Китай с 2019 года, пишет ЧС-ИНФО.

Ранее Александр Новопашин уже высказывался против украинских националистов и российских культурных деятелей, поддерживающих их. Он также столкнулся с противодействием со стороны украинской стороны.

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