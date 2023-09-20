Путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд на паралете

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Федор Конюхов и Игорь Потапкин выехали из Москвы в понедельник 11 сентября. 13 сентября команда достигла плато и развернула лагерь. При этом в горах уже наступила поздняя осень с мокрым снегом и заморозками.
14 сентября состоялся тестовый полет в Приэльбрусье. Участники поднялись на высоту 3 662 метра. Однако погода оставляла желать лучшего, поэтому стартовое окно было назначено на 15 сентября.
В итоге 15 сентября Федор Конюхов и Игорь Потапкин поднялись на парном паралете в горы Приэльбрусья. Пилоты взлетели с плато в 07.17 утра и достигли высоты в 4 728 метров в 10.54 утра по московскому времени. Таким образом, был побит мировой рекорд 2003 года, установленный венгерскими пилотами Гельмутом Штерном и Аней Зольтер. Им удалось подняться на высоту 4 575 метров.
Сама подготовка уникальной экспедиции заняла около года. Для полета была спроектирована новая тележка паралета и пошито крыло паралета улучшенной геометрии с учетом пожеланий пилотов.
Экспедиция в Приэльбрусье стала частью подготовки к полету на Северный полюс летом 2024 года. Экипаж прибудет в порт Мурманска 3 июля, поднимется на атомный ледокол «50 лет Победы» и через Баренцево море прибудет к острову Рудольфа. Именно с этой самой северной точки Земли Франца-Иосифа и стартует полет на паралете высотой в 8 километров.
Паралет выгрузят на лед в районе 85 градуса северной широты. Приземлившись в точке 90 градуса северной широты, пилоты разобьют лагерь и дождутся команды ледокола, который доставит их в Мурманск к 13 июля.
Известный путешественник Федор Конюхов родился 12 декабря 1951 года в селе Чкалово Запорожской области. Неоднократно устанавливал достижения в области кругосветных путешествий, в одиночку достигнув пять полюсов Земли и совершив пять кругосветных плаваний. При этом Северный и Южный полюс путешественник достиг на лыжах, а Тихий океан переплыл на весельной лодке.
Также Федор Конюхов является членом Московского союза художников и автором биографических книг. С 2010 года рукоположен в священники Украинской православной церкви Московского патриархата.