Путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд на паралете

Экспедиция в Приэльбрусье стала частью подготовки к полету на Северный полюс летом 2024 года. Экипаж прибудет в порт Мурманска 3 июля, поднимется на атомный ледокол «50 лет Победы» и через Баренцево море прибудет к острову Рудольфа. Именно с этой самой северной точки Земли Франца-Иосифа и стартует полет на паралете высотой в 8 километров.