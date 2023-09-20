СГК опубликовала график подключения отопления по районам Новосибирска в 2023 году

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Подключения пройдут в пять этапов. У энергетиков будет 6 дней на запуск тепла во всех здания города.
С 21 по 22 сентября батареи прогреются в детских садах, школах, больницах и других учреждениях. После 25 сентября приступят к жилым домам, а также к объектам культуры и институтам.
Судя по карте часть Кировского района — дома на Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе — получит тепло с 29 по 30 сентября, жители Петухова — с 27 по 28 числа, Зорге — с 25 по 26. Дома в центре города подключат с 29 по 30 сентября.
Полный график с датами и адресами смотрите на Яндекс. Карте.
До начала отопительного сезона теплоэнергетики СГК проводили подключение по индивидуальным заявкам. К теплоснабжению подключили 231 объект: 160 учебных заведений, 25 — медицинских учреждений, 4 жилых дома и 42 прочих объекта.