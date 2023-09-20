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Отопление подключат в 5 этапов

СГК опубликовала график подключения отопления по районам Новосибирска в 2023 году

20 сентября 2023, 13:52
Фото: 1MI
Отопление подключат в 5 этапов
СГК опубликовала график включения отопления в жилых домах Новосибирска. Тепло начнет подавать постепенно с 25 сентября 2023 года.

Подключения пройдут в пять этапов. У энергетиков будет 6 дней на запуск тепла во всех здания города.

С 21 по 22 сентября батареи прогреются в детских садах, школах, больницах и других учреждениях. После 25 сентября приступят к жилым домам, а также к объектам культуры и институтам.

Судя по карте часть Кировского района — дома на Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе — получит тепло с 29 по 30 сентября, жители Петухова — с 27 по 28 числа, Зорге — с 25 по 26. Дома в центре города подключат с 29 по 30 сентября.

Полный график с датами и адресами смотрите на Яндекс. Карте.

До начала отопительного сезона теплоэнергетики СГК проводили подключение по индивидуальным заявкам. К теплоснабжению подключили 231 объект: 160 учебных заведений, 25 — медицинских учреждений, 4 жилых дома и 42 прочих объекта.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Отопление#СГК#График
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