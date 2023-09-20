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Юноши от 13 до 15 лет примут участие в состязаниях

Спортсмены из Новосибирска поучаствуют в турнире по борьбе памяти Калимулина в Омске

20 сентября 2023, 02:00
Фото: Сообщество ВК Турнир памяти Тимержана Калимулина
Юноши от 13 до 15 лет примут участие в состязаниях
С 20 по 22 сентября 2023 года в Омске пройдет VI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, который будет посвящен памяти Тимержана Калимулина.

Эти соревнования организованы в честь известного омского борца-классика, которого называли «Маэстро борьбы». Турнир для молодежи состоится в спортивном комплексе борьбы СШОР «Сибирский нефтяник» на проспекте Мира, 1а.

Поучаствовать в турнире пожелали более 250 молодых любителей спорта. Новосибирские атлеты также будут соревноваться с представителями других российских регионов: из Алтайского, Красноярского краев и многих других областей.

посвящен памяти Тимержана Калимулинапосвящен памяти Тимержана Калимулина
посвящен памяти Тимержана Калимулинапосвящен памяти Тимержана Калимулина
посвящен памяти Тимержана Калимулина
Фото: Сообщество ВК Турнир памяти Тимержана Калимулина

Программа первого дня турнира, который состоится 21 сентября, предусматривает начало поединков в 10:00. Открытие соревнований задумано на 17:00, а финальные поединки и награждение спортсменов с весом 32, 92, 100, 110 кг. пройдут в 17:45.

Программа второго дня турнира, который состоится 22 сентября, также предусматривает финальные поединки и награждение победителей и призеров весовых категорий 35, 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75 и 85 кг. Начало встреч запланировано на 08:30.

Организаторы приглашают спортсменов и болельщиков посетить турнир и поддержать участников соревнований. Вход на мероприятие — бесплатный. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://турниркалимулина.рф/.

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