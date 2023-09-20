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Неизвестные новосибирцы организовали мемориал неонацисту Тесаку

В Новосибирске четвертый день действует стихийный мемориал неонацисту «Тесаку»

20 сентября 2023, 12:15
Фото: Telegram-канал «АСТ-54 Black»
Неизвестные новосибирцы организовали мемориал неонацисту Тесаку
В Новосибирске неизвестные поклонники экстремиста Максима «Тесака» Марцинкевича организовали стихийный мемориал в Нарымском сквере. При жизни их кумир разделял неонацистские взгляды и неоднократно сидел в тюрьме.
«В Нарымском сквере, на памятнике жертвам государственного террора, активисту Максиму Марцинкевичу („Тесак“) был организован мемориал спустя три года после его смерти», — сообщается в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

При этом стихийный мемориал экстремисту действует уже четыре дня. Кто его организовал, неизвестно. Поклонники не стесняются класть цветы к фотографии Максима Марцинкевича.

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Новосибирцы уже обсуждают инцидент «Странно. Кто это додумался установить? Наверное, скоро демонтируют», «Не забудьте жертвам тоже памятник поставить», «Мемориалы таким ставить недопустимо», — пишут комментаторы.

Стоит напомнить, что Максим Марцинкевич, известный под прозвищем «Тесак», был трижды осужден по 282 статье Уголовного кодекса за экстремизм. Созданная им организация и написанная книга попали в соответствующие списки Минюста.

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В 2007 году мужчина вместе с соратниками публично выкрикивал нацистские лозунги в московском клубе «Билингва», позже суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако это не остановило Марцинкевича и в 2010 году его арестовали за постановочный видеоролик, в котором Тесак вместе со своими сторонниками инсценировал казнь наркоторговца, упирая на его национальность. Неонациста повторно осудили на три года, но позже освободили из-под стражи в связи с отбытием наказания.

В 2013 году Максим Марцинкевич получил два года и десять месяцев за оскорбление памяти ветеранов Великой Отечественной войны и пропаганду неонацистских взглядов. Сам он связал это с мнимой попыткой запрета проекта «Оккупай педофиляй», в рамках которого делал постановочные ролики с людьми, которых считал педофилами.

В 2017 году суд назначил неонацисту и экстремисту более суровое наказание за ряд эпизодов разбойных нападений и хулиганств. Максим Марцинкевич получил десять лет в колонии строгого режима, однако неоднократно подавал апелляции на это решение. 16 сентября 2020 года мужчина был найден мертвым в СИЗО №3 города Челябинска.

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#Происшествия#Новосибирск#Соцсети#Нацизм#Мемориал#Александр Ляхов
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