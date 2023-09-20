В Новосибирске четвертый день действует стихийный мемориал неонацисту «Тесаку»

В 2007 году мужчина вместе с соратниками публично выкрикивал нацистские лозунги в московском клубе «Билингва», позже суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Однако это не остановило Марцинкевича и в 2010 году его арестовали за постановочный видеоролик, в котором Тесак вместе со своими сторонниками инсценировал казнь наркоторговца, упирая на его национальность. Неонациста повторно осудили на три года, но позже освободили из-под стражи в связи с отбытием наказания.