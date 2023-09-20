Новосибирец переломал ногу, свалившись в овраг на Бориса Богаткова

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Updated Сегодня, 03:33
Вечером 19 сентября около 18:07, оперативный дежурный МАСС получил информацию о том, что на улице Бориса Богаткова найден мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Ему требовалась эвакуация к бригаде скорой помощи.
Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что у новосибирца переломана шейка бедра. Он упал в овраг.
Мужчине, родившемуся в 1990 году, была оказана помощь. Его доставили до скорой помощи при помощи лотковых носилок. Там пострадавшего передали врачам.