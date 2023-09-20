atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:30

Published Сегодня, 03:30

Modified Сегодня, 03:33

Updated Сегодня, 03:33

Мужчина упал в овраг

Новосибирец переломал ногу, свалившись в овраг на Бориса Богаткова

20 сентября 2023, 03:30
Фото: 1MI
Мужчина упал в овраг

В Новосибирске мужчина сломал ногу, упав в овраг на Бориса Богаткова

В Новосибирске мужчина упал в овраг и переломал себе ногу. Подробности сообщают в МАСС.

Вечером 19 сентября около 18:07, оперативный дежурный МАСС получил информацию о том, что на улице Бориса Богаткова найден мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Ему требовалась эвакуация к бригаде скорой помощи.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, они обнаружили, что у новосибирца переломана шейка бедра. Он упал в овраг.

Мужчине, родившемуся в 1990 году, была оказана помощь. Его доставили до скорой помощи при помощи лотковых носилок. Там пострадавшего передали врачам.

Загадочная история: кто принес обнаженный манекен в новосибирский Инюшенский бор?
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Новосибирска напугал ползающий голым в овраге мужчинаВ Новосибирске лыжнику стало плохо – он пролежал в снежном овраге несколько часовПолицейский вытащил из ледяного оврага обморозившего конечности новосибирца
#Общество#Новосибирск#Спасатели#МАСС#Эмилия Губарева#Спасатели МАСС
Подпишитесь
За базаром следят. Называем фамилии владельцев продуктовых рынков Новосибирска
Сегодня, 01:56
Новосибирским льготникам обновили льготы по ЖКХ — как действуют
Вчера, 06:27
«Скоро три смены будет»: в школе № 220 не хватает мест детям «Европейского берега»
18 сентября, 07:58
Названо имя нового главы Западно-Сибирского гидрометцентра в Новосибирске
Сегодня, 02:21
Публикации о себе на украинских сайтах опроверг Новосибирский протоиерей Новопашин
Сегодня, 01:18
«Докторскую» колбасу новосибирской «Торговой площади» признали фальсификатом
Вчера, 02:37