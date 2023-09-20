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Водитель погиб

Выехал на встречку. Водитель погиб при съезде с трассы в Новосибирской области

20 сентября 2023, 03:02
Фото: 1MI
Водитель погиб

В Новосибирской области погиб водитель «Тойоты» при съезде с дороги

В результате съезда с дороги в Убинском районе погиб водитель автомобиля, подробности сообщают в ГИБДД по Новосибирской области.

В Убинском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб. Этот случай произошел ночью 19 сентября 2023 года на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш».

Водитель автомобиля «Тойота Корина», мужчина 1976 года рождения, двигался от Омска в сторону Новосибирска. После завершения маневра обгона он не справился с управлением и съехал в левый кювет, в результате чего машина перевернулась.

Водитель погиб в результате этого происшествия. В настоящее время проводится проверка данного случая, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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