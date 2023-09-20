Выехал на встречку. Водитель погиб при съезде с трассы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
В Убинском районе произошло серьезное ДТП, в результате которого один человек погиб. Этот случай произошел ночью 19 сентября 2023 года на автомобильной дороге Р-254 «Иртыш».
Водитель автомобиля «Тойота Корина», мужчина 1976 года рождения, двигался от Омска в сторону Новосибирска. После завершения маневра обгона он не справился с управлением и съехал в левый кювет, в результате чего машина перевернулась.
Водитель погиб в результате этого происшествия. В настоящее время проводится проверка данного случая, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.