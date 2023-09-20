Взрыв на АГЗС в Новосибирске: как наказали виновных спустя два года

Напоминаем, с августа 2016 года по июнь 2021 года Гармидер, Савлук и Кисель незаконно предлагали на АГЗС сжиженный газ. Также на АГЗС использовались дополнительные емкости, которые не были зарегистрированы и не отвечали требованиям безопасности. Они не прошли проверку и испытания и не имели необходимого оборудования и систем контроля. В результате, 14 июня 2021 года при работах по переливу газа на АЗГС произошел выброс газа через неисправный кран одного из сосудов, а затем возник пожар.