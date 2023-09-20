Взрыв на АГЗС в Новосибирске: как наказали виновных спустя два года

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
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Updated Сегодня, 04:12
В Новосибирске 20 сентября вынесли приговор по делу о взрыве на заправочной станции на Гусинобродском шоссе.
Напоминаем, с августа 2016 года по июнь 2021 года Гармидер, Савлук и Кисель незаконно предлагали на АГЗС сжиженный газ. Также на АГЗС использовались дополнительные емкости, которые не были зарегистрированы и не отвечали требованиям безопасности. Они не прошли проверку и испытания и не имели необходимого оборудования и систем контроля. В результате, 14 июня 2021 года при работах по переливу газа на АЗГС произошел выброс газа через неисправный кран одного из сосудов, а затем возник пожар.
Романа Гармидера обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов и незаконном производстве, хранении и транспортировке товаров без соблюдения мер безопасности. Ему назначили условное заключение на 3,5 года. Геннадию Киселю и Алексею Савлуку дали по условному приговору на 3 года.
«В ходе судебного следствия подсудимые вину признали в полном объеме. Приговором суда все они признаны виновными и им назначено наказание: Гармидеру Р.И.и Киселю Г.В. по ст. 217 ч. 1 УК РФ назначено наказание в виде штрафа по 200 000 рублей, от которого они освобождены в связи с истечением срока давности».