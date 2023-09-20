За базаром следят. Называем фамилии владельцев продуктовых рынков Новосибирска

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Бывшие когда-то под контролем государства и муниципалитета, сегодня крупные продовольственные рынки Новосибирска принадлежат частным лицам. Законность процедуры перехода некоторых из них в собственность бизнесменов вызвает вопросы. Рассказываем подробно, кому принадлежат сегодня крупнейшие городские рынки.
В 2007 году принадлежащая основателю и владельцу сети магазинов «Мария-Ра», алтайскому бизнесмену Александру Ракшину компания «Обь-3» купила на аукционе 56,4% акций Центрального рынка за 182,23 млн руб. Ранее этот пакет принадлежал муниципалитету. Остальные мелкие доли распределены между частными лицами.
Сейчас рынком управляет ООО «Рынок Центральный», зарегистрированное в Барнауле. Оно в равных долях принадлежит самому Ракшину, который занимает пост директора, его жене Галине и детям Алле и Евгению.
Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 117 290 000 рублей.
За последние годы Центральный рынок кардинальным образом изменил концепцию, превратившись из площадки по торговле продовольственными товарами в огромный гастрокорт, где представлено около 130 заведений общепита самой разной направленности.
В итоге продажа продуктов стала условным довеском к общепиту, что вызвало возмущение многих торговцев, потерявших привычные места, где они работали годами и десятилетиями. Часть из них была вынуждена перебраться на менее удобные рыночные площади, некоторые и вовсе покинули Центральный рынок.
Скандально известен рынок и своим отделом по продаже просроченных продуктов. В галерее вдоль улицы Крылова много лет открыто торгуют просрочкой по бросовым ценам, однако все попытки общественников привлечь внимание надзорных органов и закрыть эти торговые ряды закончились неудачей.
Корни ООО «Ленинский рынок Новосибирского облпотребсоюза», как следует из названия, в исторической перспективе уходят в систему советской потребкооперации. Компания была учреждена еще в 1993 году, сечас держатель самого крупного пакета (21,6%) — Новосибирской облпотребсоюз. Остальные доли распределены между 44 частными лицами. Наиболее значимый пакет среди них (10,38%) принадлежит Станиславу Липскому, который с 1989 года бессменно возглавляет Облпотребсоюз. 9,62% акций принадлежит бывшему члену правления Облпотребсоюза Виктору Лукашову, еще 6,98% — действующему члену правления Николаю Шабалину. 6,1% владеет бизнесмен Борис Галкин, компании которого являются давними контрагентами Облпотребсоюза. Среди держателей более мелких пакетов акций так же встречаются бизнес-партнеры системы областной потребкооперации.
Одним словом, в начале 90-х руководство Новосибирского облпотребсоюза по сути приватизировало один из крупнейших рынков города, который находился в структуре организации.
По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 1 502 000 рублей.
Похожая история произошла и с Октябрьским рынком. До 1987 года он был на балансе управления торговли города, после чего стал торгово-закупочным предприятием Новосибирского Облпотребсоюза, в 2001 году реорганизован в акционерное общество. После чего, по данным Центросоюза РФ, 80% акций ЗАО «Октябрьский рынок» было продано за 800 млн рублей, в результате чего, сообщали в Центросоюзе, Станислав Липский установил контроль над пакетом в 12,3% акций общества. Также доли в уставном капитале рынка получили члены правления Николай Шабалин (8,29%) и Виктор Лукашов (11,42%).
Последние открытые данные о схеме владения относятся к 2001 году, до продажи крупного пакета акций. На тот момент 56,5% акции принадлежали Облпотребсоюзу, а 43,5% — департаменту земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска.
После 2001 года ЗАО «Октябрьский рынок» данные о владельцах не раскрывало.
Чистая прибыль компании по итогам 2022 составила 5 322 000 рублей.
В 2015 году по результатам инициированной Центросоюзом проверки деятельности Новосибирского облпотребсоюза было выявлено множество фактов незаконного отчуждения имущества по заниженным ценам в пользу руководителей организации. Сумму причиненного ущерба тогда оценивали в 435 млн рублей.
Следственный комитет по заявлению Центросоюза возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество», в котором фигурировал Станислав Липский и его коллеги. В 2016 в рамках расследования дела Липский был помещен под домашний арест, который тут же заменили на подписку о невыезде. Но в итоге подельникам все сошло с рук.
Руководители одного из крупнейших в регионе оптово-розничных рынков по продаже фруктов и овощей не любят, когда их предприятие называют рынком. Сами они его именуют торговым центром, и юридически действительно это ООО «ТЦ Хилокский», 88% в котором принадлежат предпринимателю Анатолию Зяблову, а 12% — его компаньону Валерию Масько.
Однако 1 сентября 2023 года Анатолий Зяблов скончался. Судьба его пакета акций пока неизвестна, однако можно предположить, что его унаследует сын Зяблова, Дмитрий, который занимает пост директора ООО «ТЦ Хилокский».
Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила 26 268 000 рублей.
Наверное, мы не погрешим против истины, если назовем Хилокский рынок предприятием торговли, вокруг которого возникает наибольшее количество скандалов в Новосибирске. Во многом это связано с активной позицией жителей прилегающего к торговой зоне жилмассива, недовольных превращением некогда тихой городской окраины в подобие среднеазиатского анклава. Мигранты, работающие на рынке, арендуют здесь достаточно много квартир и не отличаются законопослушностью. Каждый случай становится достоянием общественности благодаря гражданским активистам.
Кроме того, не первый год идут судебные тяжбы, связанные с установлением границ санитарной зоны Клещинского кладбища, с которым непосредственно соседствует рынок.