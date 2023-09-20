За базаром следят. Называем фамилии владельцев продуктовых рынков Новосибирска

Похожая история произошла и с Октябрьским рынком. До 1987 года он был на балансе управления торговли города, после чего стал торгово-закупочным предприятием Новосибирского Облпотребсоюза, в 2001 году реорганизован в акционерное общество. После чего, по данным Центросоюза РФ, 80% акций ЗАО «Октябрьский рынок» было продано за 800 млн рублей, в результате чего, сообщали в Центросоюзе, Станислав Липский установил контроль над пакетом в 12,3% акций общества. Также доли в уставном капитале рынка получили члены правления Николай Шабалин (8,29%) и Виктор Лукашов (11,42%).