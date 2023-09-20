Заниматься сексом стало дороже с начала СВО — цены на презервативы выросли вдвое

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
24 февраля 2022 года на территории Украины началась специальная военная операция. За это время в России сильно изменилась ситуация на рынке товаров. Так, например, значительно поднялись цены на презервативы, а вот продажи при этом упали — заниматься защищенным сексом стало просто невыгодно. Atas.Info изучил данные с портала продажи.рф и проанализировал, как менялись цены на товары для взрослых.
До начала спецоперации, в феврале 2022 года презервативы в среднем стоили 168,25 рубля. Самыми дорогими считались Durex, а дешевыми — Неваляшка.
После начала СВО, некоторые зарубежные бренды ушли с российского рынка, а у производителей появились проблемы из-за санкций. Некоторые производители товаров для взрослых заявили о прекращении поставок в Россию, однако резиновые изделия на полках аптек и магазинов остались в том же объёме.
Однако цены не остались на том же уровне. К февралю 2023 года на некоторые товары они увеличились почти вдвое, при том что отечественные презервативы стали даже дешевле. Вот как стоили на тот момент презервативы этих же марок:
К сентябрю этого года ситуация немного изменилась. Презервативы всех марок, за исключением Viva стали падать в цене. Самыми показательными стали Duett, которые резко опустили цену до 111,81 рубля (-44%). Вероятно, производители начали возвращать цены к прежним значениям на фоне падения потребительского спроса.
Что касается индекса продаж, то он наоборот упал. В феврале 2021 года индекс продаж (соотношение объёма продаж сейчас к общему объёму в прошлые периоды) был следующим:
К февралю 2023 года упал спрос на Durex, LUXE, VIZIT, Viva и Неваляшку. Сохранить продажи удалось Contex и Ganzo и даже Duett, цена на которые выросли больше всего. К сентябрю 2023 года после снижения цен на популярные марки спрос на них подрос ещё сильнее, но вот конкуренты снова стали менее востребованными — правда, отечественная «Неваляшка» тоже приумножила свои позиции. Вот как выглядел индекс продаж в феврале и сентябре соответственно:
Сейчас на сайтах разных аптек, стоимость презервативов варьируется по-разному. Цены зависят от пачки, количества и наличия «изюминок». Одну пачку презервативов можно купить как за 170, так и за 550 рублей.
В магазинах цены на данную продукцию тоже отличаются. Можно найти презервативы даже за 700-800 рублей.
Если смотреть на соотношение цены и спроса на товары для взрослых в целом, то прослеживается тенденция в постепенном отсутствии интереса к классическим методам предохранения. Отметим, что в последние годы на рынке появилось множество новых средств контрацепции.
Падение спроса можно отметить в кризисные моменты — отрицательные скачки приходятся на начало спецоперации, массовое введение санкций, частичную мобилизацию, изменение курса доллара.