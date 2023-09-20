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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 08:13

Updated Сегодня, 08:13

Презервативы дорожают

Заниматься сексом стало дороже с начала СВО — цены на презервативы выросли вдвое

20 сентября 2023, 07:32
Фото: 1MI
Презервативы дорожают

Цены на презервативы в Новосибирске выросли вдвое с начала СВО

Стоимость презервативов с начала спецоперации заметно выросла. Atas.Info сравнил данные и выяснил, что цены поднялись почти вдвое.

24 февраля 2022 года на территории Украины началась специальная военная операция. За это время в России сильно изменилась ситуация на рынке товаров. Так, например, значительно поднялись цены на презервативы, а вот продажи при этом упали — заниматься защищенным сексом стало просто невыгодно. Atas.Info изучил данные с портала продажи.рф и проанализировал, как менялись цены на товары для взрослых.

До начала спецоперации, в феврале 2022 года презервативы в среднем стоили 168,25 рубля. Самыми дорогими считались Durex, а дешевыми — Неваляшка.

  • Durex (369,08 руб.);
  • Contex (290,42 руб.);
  • Ganzo (171,79 руб.);
  • VIZIT (145,27 руб.);
  • Viva (142,53 руб.);
  • LUXE (109,98 руб.);
  • Duett (95,68 руб.);
  • Неваляшка (24,82 руб.).

После начала СВО, некоторые зарубежные бренды ушли с российского рынка, а у производителей появились проблемы из-за санкций. Некоторые производители товаров для взрослых заявили о прекращении поставок в Россию, однако резиновые изделия на полках аптек и магазинов остались в том же объёме.

Однако цены не остались на том же уровне. К февралю 2023 года на некоторые товары они увеличились почти вдвое, при том что отечественные презервативы стали даже дешевле. Вот как стоили на тот момент презервативы этих же марок:

  • Durex (418,76 руб. +14%);
  • Contex (312,42 руб. +8%);
  • Ganzo (304,51 руб. +77%);
  • VIZIT (177,90 руб. +23%);
  • Viva (141,14 руб. -1%);
  • LUXE (92,60 руб. -16%);
  • Duett (199,42 руб. +108%);
  • Неваляшка (23,16 руб. -7%).
Жители Новосибирска стали покупать дешевые презервативы из-за кризиса в России
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К сентябрю этого года ситуация немного изменилась. Презервативы всех марок, за исключением Viva стали падать в цене. Самыми показательными стали Duett, которые резко опустили цену до 111,81 рубля (-44%). Вероятно, производители начали возвращать цены к прежним значениям на фоне падения потребительского спроса.

Что касается индекса продаж, то он наоборот упал. В феврале 2021 года индекс продаж (соотношение объёма продаж сейчас к общему объёму в прошлые периоды) был следующим:

  • Durex (17,72%);
  • Contex (18,01%);
  • Ganzo (0,89%);
  • VIZIT (5,51%);
  • Viva (1,22%);
  • LUXE (1,84%);
  • Duett (1,15%);
  • Неваляшка (2,49%).

К февралю 2023 года упал спрос на Durex, LUXE, VIZIT, Viva и Неваляшку. Сохранить продажи удалось Contex и Ganzo и даже Duett, цена на которые выросли больше всего. К сентябрю 2023 года после снижения цен на популярные марки спрос на них подрос ещё сильнее, но вот конкуренты снова стали менее востребованными — правда, отечественная «Неваляшка» тоже приумножила свои позиции. Вот как выглядел индекс продаж в феврале и сентябре соответственно:

  • Durex (14,81% — 15,97%);
  • Contex (18,77% — 18,84%);
  • Ganzo (1,09% — 1,06%);
  • VIZIT (3,30% — 4,01%);
  • Viva (0,74% — 0,64%);
  • LUXE (1,31% — 0,42%);
  • Duett (0,95% — 2,61%);
  • Неваляшка (1,93% — 2,91%).

Сейчас на сайтах разных аптек, стоимость презервативов варьируется по-разному. Цены зависят от пачки, количества и наличия «изюминок». Одну пачку презервативов можно купить как за 170, так и за 550 рублей.

Цены на презервативы Цены на презервативы
Цены на презервативы Цены на презервативы
Цены на презервативы
Фото: apteka.ru

В магазинах цены на данную продукцию тоже отличаются. Можно найти презервативы даже за 700-800 рублей.

Фото: sbermarket.ru

Если смотреть на соотношение цены и спроса на товары для взрослых в целом, то прослеживается тенденция в постепенном отсутствии интереса к классическим методам предохранения. Отметим, что в последние годы на рынке появилось множество новых средств контрацепции.

Падение спроса можно отметить в кризисные моменты — отрицательные скачки приходятся на начало спецоперации, массовое введение санкций, частичную мобилизацию, изменение курса доллара.

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