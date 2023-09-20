Заниматься сексом стало дороже с начала СВО — цены на презервативы выросли вдвое

К февралю 2023 года упал спрос на Durex, LUXE, VIZIT, Viva и Неваляшку. Сохранить продажи удалось Contex и Ganzo и даже Duett, цена на которые выросли больше всего. К сентябрю 2023 года после снижения цен на популярные марки спрос на них подрос ещё сильнее, но вот конкуренты снова стали менее востребованными — правда, отечественная «Неваляшка» тоже приумножила свои позиции. Вот как выглядел индекс продаж в феврале и сентябре соответственно: