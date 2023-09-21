55-летний новосибирец без вести исчез две недели назад — что известно, как идет поиск

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Как уточнили волонтеры, Александр Крючков пропал в Октябрьском районе. Ему 55 лет. О местонахождении сибиряка ничего неизвестно с 4 сентября 2023 года.
Приметы пропавшего: рост 172 см, плотное телосложение, темные волосы, карие глаза. Предположительно был одет в темно-синюю кофту, темно-красную куртку, темно-бежевые штаны, коричневые туфли, белую кепку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.