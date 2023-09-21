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Мужчина пропал в начале сентября

55-летний новосибирец без вести исчез две недели назад — что известно, как идет поиск

21 сентября 2023, 09:39
Фото: ЛизаАлерт
Мужчина пропал в начале сентября

В Новосибирске пропал 55-летний мужчина в красной куртке и бежевых штанах

В Новосибирске начали поиск Александра Крючкова, который пропал две недели назад. Об этом сообщают волонтеры отряда ЛизаАлерт.

Как уточнили волонтеры, Александр Крючков пропал в Октябрьском районе. Ему 55 лет. О местонахождении сибиряка ничего неизвестно с 4 сентября 2023 года.

Приметы пропавшего: рост 172 см, плотное телосложение, темные волосы, карие глаза. Предположительно был одет в темно-синюю кофту, темно-красную куртку, темно-бежевые штаны, коричневые туфли, белую кепку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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#Общество#Новосибирск#Пропал#Поиск#Пропажа#Эмилия Губарева#Лиза Алерт
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