Благодаря господдержке в квартиры в сданных долгостроях въехали более 1200 дольщиков

В рамках объезда Константин Тимофеев и Алексей Колмаков посетили один из долгостроев, достройка которого ведется при взаимодействии с ППК «Фонд» — дом по ул. Вилюйская, 6. «Дом по ул. Вилюйская, 6 — один из восьми объектов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК „Фонд развития территорий“. Два дома — по ул. Калинина в г. Обь и дом № 12 в микрорайоне „Закаменский“ — уже введены в эксплуатацию.