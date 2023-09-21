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В Новосибирске при господдержке сданы несколько долгостроев.

Благодаря господдержке в квартиры в сданных долгостроях въехали более 1200 дольщиков

21 сентября 2023, 05:11
Фото: nso.ru
В Новосибирске при господдержке сданы несколько долгостроев.
В ходе рабочей поездки в Новосибирскую область исполнительный директор ППК «Фонд развития территорий» Константин Тимофеев совместно с врио министра строительства региона Алексеем Колмаковым проверили несколько проблемных домов, достройка которых ведется с применением разных механизмов господдержки.

Алексей Колмаков напомнил, что сегодня Правительством региона реализуется целый арсенал мер поддержки граждан, которые попали в сложную ситуацию, вложив деньги в долевое строительство, а также ряд механизмов, благодаря которым долгострои вводятся в эксплуатацию.

В частности, оказывается адресная помощь дольщикам, реализуются масштабно-инвестиционные проекты, предоставляются субсидии ЖСК на благоустройство территории, подключение к инженерным сетям и установку лифтов. Благодаря планомерной работе с 2018 по 2022 годы восстановлены права почти 10,5 тысяч граждан в 85 проблемных объектах. С начала 2023 года сданы еще 6 долгостроев, свои долгожданные квартиры получили 1 263 дольщика.

В рамках объезда Константин Тимофеев и Алексей Колмаков посетили один из долгостроев, достройка которого ведется при взаимодействии с ППК «Фонд» — дом по ул. Вилюйская, 6. «Дом по ул. Вилюйская, 6 — один из восьми объектов, завершение которых ведется региональным фондом защиты прав дольщиков в рамках взаимодействия с ППК „Фонд развития территорий“. Два дома — по ул. Калинина в г. Обь и дом № 12 в микрорайоне „Закаменский“ — уже введены в эксплуатацию.

На остальных шести объектах развернуты активные работы по достройке. Кроме того, дольщикам 24 долгостроев региона выплачиваются компенсации за недостроенное жилье, на сегодняшний день свои деньги уже получили 2 130 дольщиков на общую сумму почти 5 млрд рублей. Наше взаимодействие в ППК «Фонд развитие территорий будет продолжено», — отметил Алексей Колмаков.

Строительство 13-этажного дома № 6 по ул. Вилюйская ведется четко по графику. На сегодняшний день генеральный подрядчик — ООО «СМРстрой» — ведет пусконаладочные работы системы отопления и вентиляции, автоматизацию ИТП, внутренние отделочные работы, благоустройство территории, монтаж сетей связи, пожарной сигнализации, электрооборудования и электроосвещения, внутренних сетей отопления и вентиляции. На достройку дома направлено более 433 млн рублей. До конца 2023 года дом будет введен в эксплуатацию.

Также исполнительный директор ППК «Фонд» Константин Тимофеев и врио министра строительства региона Алексей Колмаков побывали на стройплощадках долгостроев в микрорайоне Закаменский, доме № 12/1 по ул. Есенина. На всех объектах ведется активная работа по достройке с применением различных инструментов.

«За последние два года нам удалось существенно продвинуться в решении проблемы обманутых дольщиков. Правительством Новосибирской области максимально используются все механизмы ¬ и федеральные, и региональные, чтобы наконец-то поставить точку в этом вопросе. Сегодня в регионе осталось 39 долгостроев, 6 из которых достраивается силами регионального фонда защиты прав дольщиков, по всем остальным разработаны алгоритмы достройки, понятны сроки и способы завершения строительства», — подчеркнул Алексей Колмаков.

В Закаменском микрорайоне Новосибирска спустя пятнадцать лет сдали долгострой
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В Новосибирске завершено строительство проблемного долгостроя в Закаменском микрорайоне.

#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Строительство#Долгострой#Ольга Храмушкина
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