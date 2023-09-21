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Полицейских задержали накануне

ФСБ задержала высокопоставленных полицейских в Новосибирске — называем фамилии

21 сентября 2023, 08:14
Фото: 1MI
Полицейских задержали накануне

В Новосибирске ФСБ задержала полицейских-руководителей ОЭБиПК

В Новосибирске сотрудники Федеральной службы безопасности задержали высокопоставленных представителей полиции из структуры Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК).

Информацию об этом передает НГС со ссылкой на своего источника. По данным сообщения, задержания имеют отношение к делу о незаконных казино, действующих на территории Новосибирска. В результате операции были задержаны замначальника ОЭБиПК Главного управления МВД по Новосибирской области Сергей Шило, начальник ОЭБиПК Ленинского района Денис Фетисов и сотрудник ОЭБиПК Заельцовского района Максим Абрамов.

Кроме того, бывший начальник городского Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Хомин был снят с самолета, который прилетел из Москвы, в четверг утром 21 сентября. Важно отметить, что Андрей Хомин вышел на пенсию в марте 2023 года.

Также стало известно, что ранее задержанный начальник ОЭБиПК Центрального района Александр Умеров заключил досудебное соглашение со следствием. Он был задержан в конце 2022 года по делу о защите незаконного игорного бизнеса в Новосибирске. По версии правоохранительных органов, Умеров получал оплату за предоставляемые услуги в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей ежемесячно.

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