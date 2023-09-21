ФСБ задержала высокопоставленных полицейских в Новосибирске — называем фамилии

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Информацию об этом передает НГС со ссылкой на своего источника. По данным сообщения, задержания имеют отношение к делу о незаконных казино, действующих на территории Новосибирска. В результате операции были задержаны замначальника ОЭБиПК Главного управления МВД по Новосибирской области Сергей Шило, начальник ОЭБиПК Ленинского района Денис Фетисов и сотрудник ОЭБиПК Заельцовского района Максим Абрамов.
Кроме того, бывший начальник городского Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Хомин был снят с самолета, который прилетел из Москвы, в четверг утром 21 сентября. Важно отметить, что Андрей Хомин вышел на пенсию в марте 2023 года.
Также стало известно, что ранее задержанный начальник ОЭБиПК Центрального района Александр Умеров заключил досудебное соглашение со следствием. Он был задержан в конце 2022 года по делу о защите незаконного игорного бизнеса в Новосибирске. По версии правоохранительных органов, Умеров получал оплату за предоставляемые услуги в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей ежемесячно.