ФСБ задержала высокопоставленных полицейских в Новосибирске — называем фамилии

Также стало известно, что ранее задержанный начальник ОЭБиПК Центрального района Александр Умеров заключил досудебное соглашение со следствием. Он был задержан в конце 2022 года по делу о защите незаконного игорного бизнеса в Новосибирске. По версии правоохранительных органов, Умеров получал оплату за предоставляемые услуги в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей ежемесячно.