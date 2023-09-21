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Бугринский мост с видом на ТЭЦ-5

Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК

21 сентября 2023, 04:09
Фото: Павел Мирошников / Соцсети Павла Мирошникова
Бугринский мост с видом на ТЭЦ-5

В Новосибирске СГК назвала список первых улиц, где включат отопление 25 сентября

21 и 22 сентября тепло придет во все социальные объекты Новосибирска: дошкольные учреждения, школы, поликлиники. С 25 сентября будут подключать жилые дома — на правом берегу тепло придет в десятки улиц Железнодорожного, Калининского и Октябрьского района, на левом — отдельные участки жилого фонда.

Подключение тепла в сентябре этого года будет происходить поэтапно. Сегодня и завтра тепло получат все социальные объекты, которые подключены к ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В первую очередь, это детские сады и школы, а также поликлиники, жилые дома, в которых на первых этажах расположены детские сады, школы, объекты здравоохранения. В школы, детские сады и поликлиники, тепло в которые идет от котельных, также будут подключены 21 и 22 сентября. 25 и 26 сентября начнется подключение жилых домов.

В первую очередь подключения 25 и 26 сентября входят следующие улицы, которые обслуживаются ТЭЦ-2.

К Ленинскому выводу ТЭЦ-2 относятся ул. Планировочная, ул. Путевая, часть ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, поселок Восточный, ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег.

К городскому выводу ТЭЦ-2 ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская, ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской.

Все этапы подключения можно посмотреть на интерактивной карте ниже, созданной компанией СГК.

Улицы 1-го этапа подключения 25 и 26 сентября от ТЭЦ-3: часть Троллейного ж/м, ул. Янтарная, ул. Связистов, ул. Филатова, ул. Халтурина, ул. Фасадная, ул. Забалуева, Западный жилмассив, ул. Палласа, часть Затулинского ж/м., ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Громова, ул. Беловежская.

Улицы 1-го этапа подключения 25 и 26 сентября от ТЭЦ-4:

ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. Народная, ул. Б. Хмельницкого, ул. Магаданская, ул. Катодная, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина, ул. Рассветная, ул. Красных Зорь, ул. Курчатова, ул. Земнухова, 5 микрорайон 1 очередь, ул. Мясниковой.

Улицы 1-го этапа подключения 25 и 26 сентября от ТЭЦ-5:

ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая.

Все остальные улицы и дома Новосибирска будут подключены во второй этап 27–28 сентября или в третий этап подключения 29–30 сентября.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Тепло#Ольга Храмушкина#Теплосети
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