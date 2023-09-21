Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК

Подключение тепла в сентябре этого года будет происходить поэтапно. Сегодня и завтра тепло получат все социальные объекты, которые подключены к ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. В первую очередь, это детские сады и школы, а также поликлиники, жилые дома, в которых на первых этажах расположены детские сады, школы, объекты здравоохранения. В школы, детские сады и поликлиники, тепло в которые идет от котельных, также будут подключены 21 и 22 сентября. 25 и 26 сентября начнется подключение жилых домов.