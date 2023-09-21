Ищет госпожу. В Новосибирске поклонник БДСМ возмутился корыстными женщинами

Posted Сегодня, 01:30
Published Сегодня, 01:30
Modified Сегодня, 01:32
Updated Сегодня, 01:32
Мужчина был разочарован в специализированных БДСМ-сообществах, так как там ему предлагали наказать плеткой только за деньги, а не из-за настоящего желания. Журналистка из «МК в Новосибирске» получила неожиданное сообщение в социальной сети. Некий незнакомец интересовался, знакома ли она с БДСМ-культурой и не захочет ли стать его госпожой. По мнению этого сибиряка, такой способ знакомства является самым эффективным.
«Я уже более 10 лет в этой теме. Если мне нравится фото девушки в социальных сетях, я пишу ей», — отметил Владислав.
Он утверждает, что в специальных сообществах большинство девушек предлагают встречи платно, требуя от 3 до 5 тысяч рублей за час. Мужчина не соглашается на такие предложения и сам начинает отправлять сообщения девушкам.
«Реакции разные — кто-то улыбается, кто-то шокирован, кто-то заинтересован, но не хочет больше, чем просто общаться в сети. Но иногда удается установить долгосрочные отношения в таких взаимодействиях», — сказал мужчина.
Владислав увлекся БДСМ еще в юности. Он пробовал разные роли в этой сфере, но больше всего ему нравится, когда девушка доминирует, а он подчиняется. Во время встреч он использует плетки, кожаную одежду и наручники. В основном все это он заказывает.
При этом новосибирец считает, что БДСМ — это не только о том, чтобы один из партнеров наказал другого плеткой. «Когда мужчина просто бьет женщину или женщина бьет его, это уже не БДСМ, а домашнее насилие».