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Мужчина любит бить женщин

Ищет госпожу. В Новосибирске поклонник БДСМ возмутился корыстными женщинами

21 сентября 2023, 01:30
Фото: 1MI
Мужчина любит бить женщин

Поклонник БДСМ пожаловался на меркантильных женщин из Новосибирска

Житель Новосибирска Владислав, который интересуется культурой БДСМ, ищет себе госпожу, отправляя сообщения девушкам через социальные сети.

Мужчина был разочарован в специализированных БДСМ-сообществах, так как там ему предлагали наказать плеткой только за деньги, а не из-за настоящего желания. Журналистка из «МК в Новосибирске» получила неожиданное сообщение в социальной сети. Некий незнакомец интересовался, знакома ли она с БДСМ-культурой и не захочет ли стать его госпожой. По мнению этого сибиряка, такой способ знакомства является самым эффективным.

«Я уже более 10 лет в этой теме. Если мне нравится фото девушки в социальных сетях, я пишу ей», — отметил Владислав.

Он утверждает, что в специальных сообществах большинство девушек предлагают встречи платно, требуя от 3 до 5 тысяч рублей за час. Мужчина не соглашается на такие предложения и сам начинает отправлять сообщения девушкам.

«Реакции разные — кто-то улыбается, кто-то шокирован, кто-то заинтересован, но не хочет больше, чем просто общаться в сети. Но иногда удается установить долгосрочные отношения в таких взаимодействиях», — сказал мужчина.

Владислав увлекся БДСМ еще в юности. Он пробовал разные роли в этой сфере, но больше всего ему нравится, когда девушка доминирует, а он подчиняется. Во время встреч он использует плетки, кожаную одежду и наручники. В основном все это он заказывает.

При этом новосибирец считает, что БДСМ — это не только о том, чтобы один из партнеров наказал другого плеткой. «Когда мужчина просто бьет женщину или женщина бьет его, это уже не БДСМ, а домашнее насилие».

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