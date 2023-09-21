Ищет госпожу. В Новосибирске поклонник БДСМ возмутился корыстными женщинами

Мужчина был разочарован в специализированных БДСМ-сообществах, так как там ему предлагали наказать плеткой только за деньги, а не из-за настоящего желания. Журналистка из «МК в Новосибирске» получила неожиданное сообщение в социальной сети. Некий незнакомец интересовался, знакома ли она с БДСМ-культурой и не захочет ли стать его госпожой. По мнению этого сибиряка, такой способ знакомства является самым эффективным.