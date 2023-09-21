Какие жилые комплексы соседствуют с психбольницей для преступников в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:55
Новосибирская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением расположена в зеленой зоне, на границе Зальцовского бора по адресу ул. Охотская, 90. Это одно из самых закрытых и зловещих заведений, где содержат преступников. Но относится больница не к ведению ГУФСИН, как можно было бы подумать, а находится в подчинении Министерства здравоохранения России.
Всего таких специализированных психиатрических больниц в России восемь, новосибирская — единственная за Уралом. И сюда помещают осужденных за различные преступления, которые в силу психических заболеваний представляют особую опасность для окружающих. Всего здесь содержат 200 мужчин и свободных коек никогда не бывает. В больницу привозят осужденных из Якутии, Камчатского и Хабаровского краев, Иркутской, Сахалинской, Томской, Новосибирской, Омской, Магаданской областей, Чукотского автономного округа.
Больница окружена высоким забором с техническими средствами, которые препятствуют его пересечению, и охраняется специальным отрядом ГУФСИН. Но если представить что кому-то из подопечных психиатров удастся покинуть периметр, куда он может отправиться?
Самое простое — перейти проезжую часть 1-го Мочищенского шоссе и углубиться в изучение жизни обитателей коттеджного поселка «Серебряный лес». Он находится прямо напротив спецучреждения и наверняка многие из его жителей не в курсе, каких пациентов лечат в здании через дорогу. «Дом в сказочном месте» — так рекламируют жизнь на сайте коттеджного поселка. Там же сказано, что на территории поселка круглосуточно работает охрана, а по периметру установлено видеонаблюдение. Отпугнет ли это непрошенные гостей?
В жилом многоэтажном комплексе «Эволюция» территория огорожена, по периметру работает видеонаблюдение. И до него от психбольницы всего 550 метров. «Лучший ЖК России в категории многоэтажное строительство в 2021 году», — так застройщик, компания «Стрижи», называет этот квартал. Внутри него, между прочим, расположено красивое родниковое озеро. Такое место может быть весьма притягательно для людей, многие годы проживших в четырех стенах и видевших только людей в белых халатах.
Впрочем, в окрестностях есть, где разгуляться. Ближайший дом жилого комплекса «Светлая роща 2» находится на расстоянии 830 метров от забора психбольницы, 670 метров нужно преодолеть особым пациентам, чтобы наведаться в гости к жильцам комплекса «Кленовая аллея».
Далее располагается обширный частный сектор, где живут люди самого разного достатка — богатые коттеджи бизнесменов соседствуют со старыми бревенчатыми покосившимися домиками. Последних, впрочем, здесь остается все меньше и меньше. Участки скупают обеспеченные новосибирцы для индивидуального строительства, не подозревая, какие соседи у них будут на улице Охотской.
Но вдруг у попавшего на свободу сумасшедшего преступника возникнет желание побыть в уединении и прогуляться по лесу? Для этого есть прекрасная возможность углубиться в Заельцовский бор. И спустя 6 с небольшим километров такой прогулки можно прийти в район так называемых «обкомовских дач». Это исторически одно из самых престижных мест в городе, на берегу реки находится комплекс загородной резиденции правительства Новосибирской области, где зачастую бывают губернатор и члены регионального правительства. Кроме того, тут расположены коттеджи самых влиятельных бизнесменов Новосибирска.
Заодно можно посетить жилой комплекс «Флора и фауна» по соседству с «обкомовскими дачами». «Лучший ЖК премиум-класса в Новосибирске», как рекламирует его застройщик, предлагает потенциальным покупателям квартиры с террасами, пентхаусы, выполненные по европейским проектам. Есть на что посмотреть, если только не помешает охрана — ЖК позиционируется, как закрытая территория с постоянным круглосуточным видеонаблюдением.