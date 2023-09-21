Какие жилые комплексы соседствуют с психбольницей для преступников в Новосибирске

Но вдруг у попавшего на свободу сумасшедшего преступника возникнет желание побыть в уединении и прогуляться по лесу? Для этого есть прекрасная возможность углубиться в Заельцовский бор. И спустя 6 с небольшим километров такой прогулки можно прийти в район так называемых «обкомовских дач». Это исторически одно из самых престижных мест в городе, на берегу реки находится комплекс загородной резиденции правительства Новосибирской области, где зачастую бывают губернатор и члены регионального правительства. Кроме того, тут расположены коттеджи самых влиятельных бизнесменов Новосибирска.