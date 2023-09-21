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Панфёров поделился информацией о достигнутых результатах

Комбат «Веги» из Новосибирска Панферов назвал главные ошибки СВО

21 сентября 2023, 02:27
Фото: Законодательное собрание НСО
Панфёров поделился информацией о достигнутых результатах
Комбат «Веги» Андрей Панфёров считает, что во время частичной мобилизации со стороны России были допущены ошибки.

Год назад была объявлена частичная мобилизация в России. Военнослужащим проводили обучение перед отправкой. Мобилизованных из всей Сибири привозили в НВВКУ. В интервью изданию Сиб.фм Андрей Панфёров поделился результатами, достигнутыми за этот период.

«По моему мнению, задача частичной мобилизации выполнена. Когда мы начали специальную военную операцию на территории Украины, руководство страны рассчитывало на другие действия, и расчеты сил и средств были недостаточными. Но когда возникли боевые столкновения на самых ранних этапах и началось продвижение наших войск, стало понятно, как огромна эта территория», — сказал комбат.

Он отметил, что после объявления частичной мобилизации армия России пополнилась новыми солдатами. Теперь у бойцов есть необходимый опыт.

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«Частичная мобилизация дала Вооруженным силам России возможность перегруппироваться и организовать боевую деятельность, а в конечном итоге — обеспечить нам оборону. Но, как мы понимаем, соотношение сил и средств, которые у нас имеются, все-таки требует увеличения личного состава», — подчеркнул Андрей Панфёров.

Сейчас в России проводится активная кампания по набору контрактных солдат.

«У нас были погибшие и раненые. Мы сейчас заменяем мобилизованных солдат контрактниками», — добавил комбат.

По его словам, бойцы, которые год пробыли в зоне СВО, сейчас не уступают профессиональным военным. Панфёров также выразил свое мнение о стратегии действий ВС. Он считает, что Россия недооценила степень влияния населения Украины.

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«Не думали, что будет такое сопротивление со стороны врага. Оказалось всё намного сложнее — проникновение НАТО. Ещё в самом начале спецоперации они усилили офицерский состав на националистов. То есть командиры бригады „Азов“, фашиствующих организаций на территории Украины, начали воевать с нами», — пояснил комбат.

По его мнению, военный потенциал Украины не был полностью оценен. Противник укрепил армию после конфликта 2014 года.

«Я тоже полагал, что мы сможем выполнить задачи специальной операции за три-четыре месяца. Однако, были созданы глубокие линии обороны. Наши войска действовали осторожно. Это очень важно, потому что потери могут быть значительными», — подвел итог Панфёров.
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