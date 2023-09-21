Мэр Анатолий Локоть назвал Новосибирск фабрикой по производству мусора

Анатолий Локоть сравнил Новосибирск с заводом, который непрерывно производит мусор. Градоначальник посетил Гусинобродский полигон твердых бытовых отходов и заявил, что он сможет работать еще около пяти лет при текущих объемах вывоза. После этого его нужно будет закрыть для восстановления.