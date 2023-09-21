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Мэр сравнил город с фабрикой, которая производит мусор

Мэр Анатолий Локоть назвал Новосибирск фабрикой по производству мусора

21 сентября 2023, 08:28
Фото: Анатолий Локоть/ВК
Мэр сравнил город с фабрикой, которая производит мусор
Мэр посетил полигон твердых бытовых отходов и назвал Новосибирск фабрикой по производству мусора, отметив необходимость создания современного завода по переработке отходов на территории города.

Анатолий Локоть сравнил Новосибирск с заводом, который непрерывно производит мусор. Градоначальник посетил Гусинобродский полигон твердых бытовых отходов и заявил, что он сможет работать еще около пяти лет при текущих объемах вывоза. После этого его нужно будет закрыть для восстановления.

Мэр напомнил, что сегодня ежедневно из Новосибирска вывозится около 13-14 тысяч кубических метров мусора, большая часть из которого отправляется на полигон. Однако, ситуация может измениться, так как город продолжает расти и развиваться.

С другой стороны, Хилокский полигон также имеет ограниченный срок эксплуатации — около двух лет. Поэтому создание современного завода по переработке отходов является актуальной задачей. Планируется, что предприятие будет находиться на территории самого Новосибирска. Однако, пока неизвестно, когда точно будет реализован этот проект.

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#Общество#Новосибирск#Локоть#Мусор#Полигон#Эмилия Губарева#Анатолий Локоть#Полигон ТБО
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