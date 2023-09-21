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Updated Сегодня, 09:25

Самолет сел в поле

Пассажирам севшего самолета на новосибирском поле выплатили компенсации

21 сентября 2023, 09:23
Фото: UralAirlines_Official/Телеграм
Самолет сел в поле

128 человек получат компенсации после посадки самолета в поле под Новосибирском

Пассажирам самолета, который совершил экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за технических причин, выплатят компенсации в размере 100 тысяч рублей.

Размер компенсации пассажирам составляет 100 тысяч рублей, о чем сообщает компания «Уральские авиалинии». Около 128 человек подали заявки на выплату компенсации, которая будет перечислена на их счета в течение 5-10 дней.

Напомним, что инцидент произошел утром 12 сентября. Самолет следовал из Сочи в Омск, но из-за технических проблем не смог приземлиться в назначенной точке.

В результате пилоты приняли решение долететь до новосибирского аэропорта, но не смогли это сделать: им не хватило топлива. Борт посадили в поле. На борту было более 150 человек. Есть пострадавшие. В настоящее время Росавиация проводит расследование данного случая.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Самолет#ЧП#Эмилия Губарева#Экстренная посадка#Вынужденная посадка#Экипаж#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
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