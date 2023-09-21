Пассажирам севшего самолета на новосибирском поле выплатили компенсации

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Размер компенсации пассажирам составляет 100 тысяч рублей, о чем сообщает компания «Уральские авиалинии». Около 128 человек подали заявки на выплату компенсации, которая будет перечислена на их счета в течение 5-10 дней.
Напомним, что инцидент произошел утром 12 сентября. Самолет следовал из Сочи в Омск, но из-за технических проблем не смог приземлиться в назначенной точке.
В результате пилоты приняли решение долететь до новосибирского аэропорта, но не смогли это сделать: им не хватило топлива. Борт посадили в поле. На борту было более 150 человек. Есть пострадавшие. В настоящее время Росавиация проводит расследование данного случая.