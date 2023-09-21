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Published Сегодня, 04:02

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21 сентября началась частичная мобилизация

Повестки, пьянство, резня и свадьбы: 21 сентября год с начала частичной мобилизации

21 сентября 2023, 04:02
Фото: 1MI
21 сентября началась частичная мобилизация

Год назад в России началась частичная мобилизация

Ровно год назад в России началась частичная мобилизация. Самыми тревожными за всё время оказались первые месяцы — все СМИ трубили о происходящем, об условиях в армии, выплатах и преступлениях мобилизованных. Atas.Info вспоминает, каким было начало мобилизации.

21 сентября 2022 года новосибирским мужчинам начали рассылать повестки, после чего многие отправились в зону проведения спецоперации на Украине. Месяц оказался тревожным: новосибирцы не понимали, что происходит, что будет дальше, куда отправят их родных или их самих. Возникала путаница на местах: повестки получали инвалиды и женщины, а на пунктах сбора произошло несколько смертей. Вспоминаем, как прошли первые месяцы после начала частичной мобилизации.

Первый месяц

О начале частичной мобилизации новосибирцы узнали после обращения Владимира Путина. Вскоре после этого появился соответствующий приказ. На тот момент не все понимали, кого отправят в зону боевых действий и в каком составе. Уже 21–22 сентября жители Новосибирской области начали получать первые повестки. Под мобилизацию попадали даже депутаты и чиновники. Тогда же началась массовая волна миграции из России (на данный момент больше половины тех, кто уехал, вернулись на Родину).

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Вместе с тем общественные организации и женские клубы стали собирать гуманитарную помощь для мобилизованных, вязать носки и шить одежду.

23 сентября первые мобилизованные уже отправлялись в пункт подготовки военнослужащих. В сети появились трогательные фото и видео. Тогда же призванные мужчины начали рассказывать об условиях в казарме. Поступало много жалоб — на спальные места, еду и большую численность.

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Поджоги, случайные повестки и свадьбы

Пока одни мужчины готовились к отправке в зону СВО, другие — устраивали провокации. Так, в России началась волна поджогов военкоматов. В Новосибирске первый комиссариат подожгли 29 сентября. Попытка не удалась — помещение и имущество не получили повреждений, а подозреваемого задержали в этот же день.

Процесс мобилизации продолжался несколько месяцев. И немало нарушений было в этот период — Народный фронт и омбудсмен по правам человека в регионе Нина Шалабаева отстаивали нарушенные права. Так, под мобилизацию попал 140-килограммовый мужчина с переломом позвоночника.

Не обходилось и без трогательных моментов. Перед отправкой на фронт многие новосибирские пары заключили брачный союз. Некоторые женились в ЗАГСах, а другие — прямо на плацу НВВКУ.

Смерти мобилизованных и отмена Нового года

А с октября на сборных пунктах началась печальная волна смертей. Первого мёртвого мобилизованного из Братска нашли 4 октября в НВВКУ. Через три дня стало известно о ещё одном погибшем. Так, с каждой неделей появлялось всё больше новостей об умерших, в основном о тувинцах. Основная причина — отравление алкоголем, хотя также говорилось о насильственных действиях.

На фоне всех событий настроения в городе были неоднозначными. Одни жили, как и всегда, другие — переживали за мобилизованных, за страну — даже переживали по-разному. В связи с этим было много споров о том, как праздновать Новый год. Тогда Новосибирск был Новогодней столицей, что предполагало пышное празднование, особый размах. Однако настроения не было — ни у граждан (хотя и не у всех), ни у властей. Хотя предполагается, что у последних в первую очередь не было желания тратить деньги. Тогда многие новогодние мероприятия отменили — запланированную масштабную программу свернули, от салюта отказались, а часть денег отправили на помощь мобилизованным и детям Донбасса.

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Пока некоторые граждане поддерживали мобилизованных, другие были в шоке от их поведения. Нередко в сводках новостей появлялись фото и видео драк между солдатами или даже их с гражданскими. Вскоре после этого у призывных пунктов даже запретили продавать алкоголь.

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Уже к декабрю первые эшелоны мобилизованных отправились на фронт. А позже стало известно о первых погибших.

Что сейчас?

Сейчас в новостях также можно услышать о дезертирстве со стороны новосибирцев. Кто-то намеренно бежит из армии, а кто-то хочет хотя бы пару дней повидаться с семьёй. Также часть мобилизованных жителей Новосибирской области за всё время с начала призыва попадала в плен.

Спецоперация ещё не закончилась. И многие из тех, кто был мобилизован в сентябре 2022 года всё ещё находятся на фронте. О том, когда их вернут домой точно неизвестно. Как ранее заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, все призванные мужчины смогут вернуться в регионы, когда будут выполнены цели специальной военной операции.

Как заявил Владимир Путин, с 1 января до 15 сентября 2023 года были подписаны 300 000 контрактов на военную службу. При этом немного ранее озвучивалась цифра — 270 000. Так, можно предположить, что каждый день около полутора тысячи человек заключают контракт с Минобороны РФ.

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