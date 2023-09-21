Повестки, пьянство, резня и свадьбы: 21 сентября год с начала частичной мобилизации

На фоне всех событий настроения в городе были неоднозначными. Одни жили, как и всегда, другие — переживали за мобилизованных, за страну — даже переживали по-разному. В связи с этим было много споров о том, как праздновать Новый год. Тогда Новосибирск был Новогодней столицей, что предполагало пышное празднование, особый размах. Однако настроения не было — ни у граждан (хотя и не у всех), ни у властей. Хотя предполагается, что у последних в первую очередь не было желания тратить деньги. Тогда многие новогодние мероприятия отменили — запланированную масштабную программу свернули, от салюта отказались, а часть денег отправили на помощь мобилизованным и детям Донбасса.