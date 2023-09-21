С улиц Южно-Сахалинска к 2024 году уберут маршрутки по поручению Валерия Лимаренко

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Updated Сегодня, 06:49
Обновление в первую очередь затронет пассажирский маршрут № 45. В Южно-Сахалинск уже поступило шесть автобусов средней вместимости на газомоторном топливе. После регистрационных процедур они выйдут на линию. Еще две единицы транспорта добавят на этот маршрут до конца октября — все новые машины будут двигаться против часовой стрелке. До конца 2023 года в островную столицу придет еще одна партия автобусов, за счет которой полностью обновят автопарк маршрута № 45, а также маршрута № 28. Таким образом, уже к началу 2024 года на этих линиях не останется маленьких машин.
Как рассказал начальник отдела организации и контроля пассажирских перевозок центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Александр Макаров, замену автопарка частные перевозчики проводят благодаря долгосрочным брутто-контрактам. Такую схему работы, удобную для предпринимателей, предложила администрация областного центра — это дает бизнесу уверенность в завтрашнем дне и возможность обновлять парк машин, не откладывая этот важный вопрос.
С начала 2023 года для Южно-Сахалинска закупили 100 автобусов большой и средней вместимости на газомоторном топливе. До декабря в островную столицу поставят еще 25 единиц общественного транспорта. Кроме этого, 25 автобусов приобретут для перевозки пассажиров на внутренних маршрутах Анивского, Долинского, Корсаковского, Невельского и Холмского районов. Еще 19 купят за счет средств специальных казначейских кредитов. С начала года 26 автобусов выставили на межмуниципальные маршруты, а еще 54 пополнили автопарк Южно-Сахалинска и доставляют пассажиров в пригородные села.
Реформу общественного транспорта в областном центре запустили по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Процесс обновления пассажирских маршрутов, интеграцию железной дороги в сеть городского ОТ и замену автопарка контролируют глава администрации Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и правительство островного региона. Результатом преобразований станет объединение островной столицы и населенных пунктов на юге Сахалина в единую сеть пассажирского транспорта и логистических услуг.