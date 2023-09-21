В компании «Промомед» представили лекарство для борьбы с ожирением и диабетом

Президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ академик Российской академии наук Иван Дедов заявил, что такое негативное явление, как избыточная масса тела, касается буквально каждого второго россиянина. Кроме того, Дедов отметил, что у 30 миллионов россиян диагностировано ожирение, которое в свою очередь может привести к возникновению различных инвалидизирующих заболеваний и жизнеугрожающих состояний (инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые осложнения). Также эксперт рассказал о негативном влиянии избыточного веса на репродуктивное здоровье и репродуктивный потенциал государства в целом. Минимизация рисков, связанных с проблемами метаболического здоровья, может произойти только при устранении избыточного веса. И сейчас российская медицина располагает всеми необходимыми инструментами для персонифицированного лечения каждого обращающегося к врачам пациента.