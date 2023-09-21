В компании «Промомед» представили лекарство для борьбы с ожирением и диабетом

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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ГК «Промомед» презентовала в рамках российского медицинского сообщества первый произведенный в РФ препарат группы глутидов (агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида), который будет служить для терапии граждан с избыточной массой тела и ожирением, а также для предотвращения появления сердечно-сосудистых осложнений, нередко сопровождающих течение этих болезней, пишут newizv.ru.
Новая линейка включает препараты «Энлигрия, Квинлиро» (международное непатентованное название — лираглутид) и «Квинсента» (международное непатентованное название — семаглутид).
Такое явление, как сахарный диабет, Министерство здравоохранения России расценивает как одну из главных угроз здоровья нации. Примечательно, что эксперты выявили и значимость влияния нового лекарства на проблему ожирения, которое может провоцировать возникновение ряда тяжело поддающихся лечению заболеваний.
Президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ академик Российской академии наук Иван Дедов заявил, что такое негативное явление, как избыточная масса тела, касается буквально каждого второго россиянина. Кроме того, Дедов отметил, что у 30 миллионов россиян диагностировано ожирение, которое в свою очередь может привести к возникновению различных инвалидизирующих заболеваний и жизнеугрожающих состояний (инфаркты, инсульты и другие сердечно-сосудистые осложнения). Также эксперт рассказал о негативном влиянии избыточного веса на репродуктивное здоровье и репродуктивный потенциал государства в целом. Минимизация рисков, связанных с проблемами метаболического здоровья, может произойти только при устранении избыточного веса. И сейчас российская медицина располагает всеми необходимыми инструментами для персонифицированного лечения каждого обращающегося к врачам пациента.
Препарат под торговым названием «Энлигрия» 14 сентября получил регистрационное удостоверение. Он будет доступен в аптеках начиная с II декады октября. «Квинлиро» и «Квинсента» в настоящее время проходят процедуру государственной регистрации.
Представители фармацевтической компании пообещали, что указанные препараты помогут справиться с проблемой наблюдающегося с 2022 года дефицита аналогичных средств, вызванного прекращением ввоза данной продукции из-за рубежа.
Председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый рассказал, что работа над созданием инновационного препарата была организована при взаимодействии с наиболее авторитетными отечественными эндокринологами. «В основе нашей стратегии — максимальная поддержка национальной лекарственной безопасности. Наша задача — в кратчайшие сроки обеспечить каждого российского пациента инновационными, высокоэффективными и доступными препаратами. Достигнутый сегодня результат — это многолетняя системная работа в области разработки новых технологий полного цикла производства востребованных и жизненно необходимых лекарственных препаратов для российского рынка», — озвучил цели работы фармкомпании Белый.
Примечательно, что «Промомед» ведет выпуск данных препаратов при участии другого предприятия фармацевтического профиля — завода «Медсинтез».
Группа компаний «Промомед» занимается выпуском в России фармацевтической продукции, в частности пяти основных групп препаратов: противоопухолевых, противовирусных, эндокринологических, неврологических и антибиотиков. Это свыше чем 300 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых добавлены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).