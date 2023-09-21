В Новосибирске часть кинотеатра «Металлист» хотят лишить статуса памятника

В проекте приказа инспекция никак не аргументирует свою позицию. Однако, можно предположить, что с 2018 года, когда помещение зрительного зала было серьезно повреждено в ходе начавшегося сноса здания, ни собственник, ни инспекция не приложили должных усилий по консервации поврежденной части строения, и она начала приходить в полную негодность. И снимая с нее охранный статус, ГИООКН фактически действует в интересах собственника, который не выполняет своих обязательств по содержанию памятника в достойном состоянии.