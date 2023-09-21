В Новосибирске часть кинотеатра «Металлист» хотят лишить статуса памятника

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Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области (ГИООКН) подготовила проект приказа, который вносит изменения в решение, датированное 2019 годом, о включении здания кинотеатра «Металлист» в реестр охраняемых государством строений.
Согласно тексту документа, теперь предметом охраны инспекция предлагает считать «объемно-планировочное решение и габариты здания в плане на 1934 год (за исключением зрительного зала), фасады (за исключением фасадов зрительного зала), композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов (за исключением зрительного зала)».
То есть, зрительный зал, являющийся неотъемлемой частью первого городского звукового кинотеатра, построенного в стиле конструктивизм в 1934 году, инспекция собирается признать не имеющим никакой исторической ценности.
«Инспекция должна, обязана требовать восстановления объекта культурного наследия, а не узаканивать его уничтожение!», — возмущается гражданская активиста Елана Гавровская, известная борьбой за сохранение архитектурных памятников в Новосибирске.
Общественное обсуждение проекта приказа проходит на ресурсе «Электронная демократия НСО» до 25 сентября. По состоянию на вечер 20 сентября там не опубликовано ни одного отзыва на предлагаемые изменения, хотя редакции Atas.info известно, как минимум, о трех горожанах, которые отправили свои аргументированные мнения против предложения ГИООКН.
В проекте приказа инспекция никак не аргументирует свою позицию. Однако, можно предположить, что с 2018 года, когда помещение зрительного зала было серьезно повреждено в ходе начавшегося сноса здания, ни собственник, ни инспекция не приложили должных усилий по консервации поврежденной части строения, и она начала приходить в полную негодность. И снимая с нее охранный статус, ГИООКН фактически действует в интересах собственника, который не выполняет своих обязательств по содержанию памятника в достойном состоянии.
Здание кинотеатра «Металлист» принадлежит крупному новосибирскому застройщику, ООО «Новый мир Химметалл». В августе 2018 собственник начал снос строения, освобождая место для возведения многоэтажного жилого комплекса. Это стало одним из крупнейших скандалов в сфере охраны памятников в Новосибирске.
Буквально накануне «Металлист» был включен в перечень выявленных объектов культурного наследия, что запрещает владельцу менять архитектурный облик здания. Руководивший в то время ГИООКН Александр Кошелев заявил, что в действиях собственника просматриваются признаки уголовного преступления.
Работы по демонтажу были остановлены, ущерб от частичного разрушения зрительного зала признан некритичным, а строение — подлежащим восстановлению.
Собственник получил предписание о проведении в здании противоаварийных работ, позже звучали заявления о ремонте здания и разработке плана реставрационных работ, однако фактически на сегодняшний день ничего не сделано.
Редакция направила запрос в ГИООКН с просьбой пояснить позицию ведомства и рассказать, какие шаги предпринимаются сейчас для сохранения исторического здания.