В Новосибирске школы отправляют классы на дистант из-за ОРВИ и гриппа

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
За три недели учебного года уже несколько школ Новосибирской области приняли решение отправить учеников на домашнее обучение из-за увеличения числа заболевших ОРВИ и гриппом. По последним данным, 19 классов в 14 школах приостановили свою деятельность по решению директоров образовательных организаций, пишет «Сибкрай».
Согласно совместному приказу министерства здравоохранения, министерства образования и управления Роспотребнадзора по Новосибирской области о профилактике ОРВИ и гриппа, руководители школ принимают решение о приостановке учебного процесса в случае заболевания 20% или более учащихся. Обучение осуществляется с помощью дистанционных технологий.
Однако родители одного из четвертых классов гимназии Новосибирска сообщают, что «дистанционное обучение» сводится к тому, что учитель присылает задания в родительский чат для самостоятельного выполнения. Они выражают возмущение тем, что учитель не может записать объяснение новой темы на видео или использовать другие ресурсы. Родители третьего класса этой же гимназии добавляют, что их учитель предлагает ссылки на электронные учебники или обучающие программы.
В первую волну коронавируса многие школы проводили онлайн-уроки, однако большинство учителей в Новосибирске ограничивается предоставлением домашних заданий. Это приводит к тому, что ученики начальных классов не могут справиться с заданиями без объяснения и помощи учителя и вынуждены ждать прихода родителей. В результате вся семья занимается уроками до поздней ночи.
Тем временем, в Новосибирской области зарегистрирован подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, особенно среди школьников и взрослых. При этом случаев гриппа за неделю с 11 по 17 сентября не было обнаружено.
В министерстве образования Новосибирской области заявляют, что принимаются меры по предотвращению заболеваемости ОРВИ и гриппом в школах, включая контроль температуры работников и соблюдение противоэпидемического режима. Роспотребнадзор также отмечает, что уже более 280 тысяч новосибирцев, включая более 77 тысяч детей, привились от гриппа.
Тем не менее, ранее сообщалось, что к концу 2023 года вакцины от коронавируса было получено всего 19 800 доз, которые уже израсходованы. В региональном Минздраве утверждают, что прививка от COVID-19 не входит в перечень профилактических по эпидемическим показаниям. В то же время число заразившихся новосибирцев продолжает расти.