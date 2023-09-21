В Новосибирске школы отправляют классы на дистант из-за ОРВИ и гриппа

Однако родители одного из четвертых классов гимназии Новосибирска сообщают, что «дистанционное обучение» сводится к тому, что учитель присылает задания в родительский чат для самостоятельного выполнения. Они выражают возмущение тем, что учитель не может записать объяснение новой темы на видео или использовать другие ресурсы. Родители третьего класса этой же гимназии добавляют, что их учитель предлагает ссылки на электронные учебники или обучающие программы.