Аварийный самолет «Уральских авиалиний» простоит в поле под Новосибирском до весны

Напомним, это ЧП произошло 12 сентября. В поле под Новосибирском совершил аварийную посадку самолет рейса Сочи — Омск «Уральских авиалиний». На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка — все выжили, почти никто не пострадал.