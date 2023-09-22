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Аварийный самолет «Уральских авиалиний» простоит в поле под Новосибирском до весны

Аварийный самолет «Уральских авиалиний» простоит в поле под Новосибирском до весны

22 сентября 2023, 11:18
Фото: АК "Уральские авиалинии"
Аварийно севший в поле под Новосибирском самолет «Уральских авиалиний» останется не тронутым до весны. О его судьбе рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Как пишут «Новые известия» со ссылкой на «УралАвиа», лайнер сильно не пострадал — он в хорошем состоянии. Повреждены незначительно только один из двигателей, лопатки вентилятора, развернута передняя стойка шасси. Неполадки устранят и самолет продолжит полеты.

В авиакомпании добавили, что судно останется на поле до весны следующего года. После его транспортируют. Сейчас его законсервировали.

Для устойчивого положения на грунте были подготовлены деревянные платформы, на которые установили самолёт. Вокруг него устанавливается ограждение. Охранять судно выставили охранников.

Напомним, это ЧП произошло 12 сентября. В поле под Новосибирском совершил аварийную посадку самолет рейса Сочи — Омск «Уральских авиалиний». На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка — все выжили, почти никто не пострадал.

Лайнер не смог долететь до аэропорта в Омске так, как в полете вышла из строя гидравлическая система, резко начало заканчиваться топливо.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Самолет#Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле под Новосибирском
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