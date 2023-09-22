Диспансеризация по ОМС помогает предотвратить развитие осложнений при болезнях сердца

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Помимо своевременной и квалифицированной медпомощи, оказываемой при рецидивах недугов, для снижения смертности необходимо обеспечить пациентам регулярное диспансерное наблюдение, пишет aif.ru. Согласно данным статистики, приведенным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), в текущем году за семь прошедших месяцев диспансеризацией удалось охватить 85,5% россиян, состоящих на учете у терапевта с сердечно-сосудистыми патологиями. Доля обращений к врачу для лечения и профилактики этих заболеваний выросла на 2,3%.
Согласно заявлению председателя ФОМС Ильи Баланина, рост охвата поставленных на диспансерное наблюдение застрахованных лиц объясняется своевременной диагностикой недугов и предупреждением их осложнений, что позволяет обеспечить доступность и повысить качество медпомощи.
В течение трех рабочих дней после диагностирования заболевания сердечно-сосудистой системы в амбулаторном медучреждении или стационаре за пациентом устанавливается диспансерное наблюдение. Диспансеризация включает целый спектр регулярных обследований и процедур, различающихся в зависимости от характера сердечно-сосудистой патологии.
По словам советника гендиректора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаила Пушкова, россияне, подлежащие диспансерному наблюдению, не менее двух раз в год в течение всей жизни посещают врача-кардиолога. В случае необходимости они получают консультации сердечно-сосудистого хирурга по персональному графику.
По словам специалистов ОМС, при диспансерном наблюдении эксперты оценивают и реабилитационный потенциал пациента. Его наличие является абсолютным показанием для направления на кардиореабилитацию.
Сейчас комплекс мероприятий по диспансерному наблюдению нацелен не просто на лечение конкретного заболевания, а на сохранение здоровья и улучшение качества жизни застрахованных лиц.
По вопросам получения медпомощи в рамках диспансерного наблюдения при необходимости можно обратиться в организацию медстрахования, в которой пациент оформлял полис ОМС. Связавшись с контакт-центром страховой организации по телефону, нужно изложить вопрос, после чего страховой представитель предпримет необходимые действия, связавшись с соответствующим медучреждением или органом управления здравоохранением для решения проблемы.