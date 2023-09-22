Диспансеризация по ОМС помогает предотвратить развитие осложнений при болезнях сердца

Помимо своевременной и квалифицированной медпомощи, оказываемой при рецидивах недугов, для снижения смертности необходимо обеспечить пациентам регулярное диспансерное наблюдение, пишет aif.ru. Согласно данным статистики, приведенным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), в текущем году за семь прошедших месяцев диспансеризацией удалось охватить 85,5% россиян, состоящих на учете у терапевта с сердечно-сосудистыми патологиями. Доля обращений к врачу для лечения и профилактики этих заболеваний выросла на 2,3%.