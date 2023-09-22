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Диспансеризация по ОМС помогает предотвратить развитие осложнений при болезнях сердца

Диспансеризация по ОМС помогает предотвратить развитие осложнений при болезнях сердца

22 сентября 2023, 07:22
Фото: 1MI
Сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в рейтинге причин смерти среди населения практически во всем мире. Россия также не стала исключением — согласно информации, предоставленной Росстатом, в 2022 году патологии сердца и сосудов унесли жизни 830 000 граждан нашей страны.

Помимо своевременной и квалифицированной медпомощи, оказываемой при рецидивах недугов, для снижения смертности необходимо обеспечить пациентам регулярное диспансерное наблюдение, пишет aif.ru. Согласно данным статистики, приведенным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (ФОМС), в текущем году за семь прошедших месяцев диспансеризацией удалось охватить 85,5% россиян, состоящих на учете у терапевта с сердечно-сосудистыми патологиями. Доля обращений к врачу для лечения и профилактики этих заболеваний выросла на 2,3%.

Согласно заявлению председателя ФОМС Ильи Баланина, рост охвата поставленных на диспансерное наблюдение застрахованных лиц объясняется своевременной диагностикой недугов и предупреждением их осложнений, что позволяет обеспечить доступность и повысить качество медпомощи.

В течение трех рабочих дней после диагностирования заболевания сердечно-сосудистой системы в амбулаторном медучреждении или стационаре за пациентом устанавливается диспансерное наблюдение. Диспансеризация включает целый спектр регулярных обследований и процедур, различающихся в зависимости от характера сердечно-сосудистой патологии.

По словам советника гендиректора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаила Пушкова, россияне, подлежащие диспансерному наблюдению, не менее двух раз в год в течение всей жизни посещают врача-кардиолога. В случае необходимости они получают консультации сердечно-сосудистого хирурга по персональному графику.

По словам специалистов ОМС, при диспансерном наблюдении эксперты оценивают и реабилитационный потенциал пациента. Его наличие является абсолютным показанием для направления на кардиореабилитацию.

Сейчас комплекс мероприятий по диспансерному наблюдению нацелен не просто на лечение конкретного заболевания, а на сохранение здоровья и улучшение качества жизни застрахованных лиц.

По вопросам получения медпомощи в рамках диспансерного наблюдения при необходимости можно обратиться в организацию медстрахования, в которой пациент оформлял полис ОМС. Связавшись с контакт-центром страховой организации по телефону, нужно изложить вопрос, после чего страховой представитель предпримет необходимые действия, связавшись с соответствующим медучреждением или органом управления здравоохранением для решения проблемы.

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