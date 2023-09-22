Это недопустимо! Лицензированная деятельность школы астрологии возмутила новосибирцев

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
«Шарлатанство и обман! К тому же, по государственной лицензии! Это недопустимо!» — с такими словами обратилась одна из жительниц Новосибирска в редакцию Atas.info, когда узнала о законной деятельности школы «Солярис — Живая Астрология».
Во время посещения одного из бизнес-центров города читательница Елена Колесникова заметила вывеску, принадлежащую школе астрологии. Женщину возмутило не столько существование антинаучных курсов, сколько то, что на реализацию «этой лживой деятельности» выдана лицензия министерства образования Новосибирской области.
«Нельзя допускать, чтобы в нашей стране жулики, гадалки, тарологи и прочие были законными. У нас сколько бабушек и молодежи остаются без денег после таких инициативных? Скольким людям голову задурили хиромантией, открытием чакр, составлением якобы индивидуальных гороскопов, диетами сыроядения по рецептам индийских гуру. А тут еще и школа — для того, чтобы это шарлатанство плодили», — возмущается женщина.
К негодованию Елены присоединились и другие неравнодушные жители. Они отмечают, что будут требовать закрытия подобных образовательных учреждений.
На сайте школы говорится, что миссия школы — постичь энергию любви, которая и откроет ученикам школы глаза на реальный мир, позволит обрести гармонию с ним.
«Живая Астрология дает возможность перейти с чувства любви на энергию Любви. Именно такая Любовь позволяет расширить границы мировоззрения и изменить свою Судьбу к лучшему! Вот почему нашу миссию можно выразить в слогане: „Мировоззрение определяет Судьбу“, где в основу положена энергия Любви. В этом мы видим свою миссию», — говорится на сайте учреждения.
По мнению астрологов, их курс представляет собой синтез науки, философии и духовных знаний. Сама же астрология, уверяют они, должна выйти из тени оккультизма и мертвого учения, превратившись в полноценную науку.
«В то время мы работали в социуме, каждый в своей области. [….] Познав классическую и Живую Астрологию, круто изменилось наше мировоззрение, которое отразилось на наших судьбах. Основой нашего миропонимания стала Любовь! Мы осознали, что она — главная движущая сила развития всего Мироздания. И каждый человек обладает мощным потенциалом — способностью любить», — заявляют поклонники магии звездного неба.
Стать астрологом может любой, имеющий лишние деньги в кармане. Стоимость занятий начинается от 20 000 рублей, их можно пройти очно и онлайн. Живая Астрология состоит из трех курсов (уже на втором можно получить диплом астролога-консультанта и астролога-исследователя). Ученикам расскажут базовые знания (включая и астрономию) и проведут психологические практикумы по гармонизации натальных карт. Завершается все специализацией.
Кроме того, все желающие могут узнать о бизнес-астрологии, применении нумерологии в постоянной практике, практическом фэн-шуе, основам саморегуляции и даже ароматерапии. Прикоснуться к Откровению можно и для понимания детской психологии.
Оказывает академия и практические услуги. Новосибирцам составят индивидуальный гороскоп, проконсультируют по вопросам брака, здоровья и принятия решений в бизнесе. Цен на эти услуги в открытом доступе нет. Чтобы узнать, сколько будет стоить сеанс, нужно оставить заявку на сайте.
По данным СПАРК, руководителем ООО «СИБИРСКАЯ АКАДЕМИЯ ЖИВОЙ АСТРОЛОГИИ „СОЛЯРИС“» является Голубева Елена Михайловна. Доходы компании в 2022 году составили 1,35 млн рублей.
Главный вопрос — является ли деятельность астрологов законной и почему они получили лицензию от министерства образования региона. На самом деле, с точки зрения юриспруденции, учреждение может не иметь отношения к образованию. Однако и деятельность их сложно назвать противозаконной.
«Это очень красиво звучит. У нас ведь многие любят обманываться. На мой взгляд, все это — Поле Чудес из известной сказки, где можно зарыть свои деньги. Но запретить интересоваться астрологией мы не можем. Имеет ли это отношение к образовательной деятельности? Нет. Ученикам выдадут диплом, но будет ли он котироваться на соответствующем рынке — вопрос сложный. Подобная деятельность не лицензируется соответственно. Мошенничество? Нарушение прав граждан? Пока конкретных фактов мы не имеем», — прокомментировал ситуацию для Atas.info юрист Николай Украинцев.
Тем не менее школа проводит курсы, причем обучение длится не один год, поэтому можно сказать, что учреждение занимается образовательной деятельностью. А в России она должна лицензироваться. Лицензирование образования регламентируется Федеральными Законами №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
«Солярис» в этой ситуации даже порядочно поступил — узаконил свои услуги. И Минобразования, исходя из буквы закона, все сделало правильно. Отметим, что в реестре лицензий на образовательную деятельность можно найти еще одну школу астрологии, итого — их уже две.
В самом министерстве образования комментировать ситуацию сразу не стали и попросили направить запрос. Ответ на него пока не поступил.
Если некоторые новосибирцы не понимают, как астрология может быть лицензированной, другие задаются вопросом — а есть ли в этом действительно что-то научное? К тому же, сотрудники школы сами отмечают, что в своей работе делают акцент на научность: для этого они якобы связались со специалистами в сфере астрономии. Однако, например, в Новосибирском планетарии пока не слышали об учреждении.
«К нам не обращались точно. Но они, конечно, пользуются нашими знаниями о движении планет в Солнечной системе. Без основ астрономии тут никак не обойтись. И в этом огромный плюс для нас. К тому же, когда узнаешь о подобных вещах, это заставляет держать себя в тонусе, заниматься научным просвещением», — рассказал корреспонденту Atas. info специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин.
По мнению эксперта, астрология, хотя и использует знания о местоположении созвездий, наукой при этом не является.
«Знаете, что характерно для науки? Наука сама себя правит. Раньше, например, считалось, что Солнце вращается вокруг Земли, но возобладала теория Коперника о геоцентризме. Она была доказана. Или недавнее лишение Плутона статуса планеты. Астрологи же пользуются давно устаревшими выкладками. Прецессия звездного неба постоянно меняется и планеты уже не находятся именно в том положении относительно Земли, как их трактуют специалисты по знакам Зодиака. Сейчас уже имеется отставание на два года. Они далеко не застывшие в вечности объекты», — заявил Олег Кашин.
После обращения читательницы в редакцию Atas.info, корреспондент попытался связаться со специалистами астрологической школы. Горячо радеющие за науку и освобождение человечества от тенет стереотипного мышления «новые астрологи» почему-то отказались рассказывать СМИ о своей деятельности. После первого вопроса разговор оборвался.
Все попытки повторно выйти на связь и выяснить нюансы обучения закончились отключением телефонов.
Елена Колесникова не намерена бросать ситуацию на самотек. Программа минимум — создание петиции. Она также грозит обратиться в прокуратуру.
«Важно закрыть подобные лженаучные учреждения. Особенно, когда они паразитируют за счет государства и получают лицензии. Каждый волен сходить с ума по-своему, но не жертвуя людьми. Особенно их разумом», — заключает Елена Колесникова.