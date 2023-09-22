Это недопустимо! Лицензированная деятельность школы астрологии возмутила новосибирцев

Если некоторые новосибирцы не понимают, как астрология может быть лицензированной, другие задаются вопросом — а есть ли в этом действительно что-то научное? К тому же, сотрудники школы сами отмечают, что в своей работе делают акцент на научность: для этого они якобы связались со специалистами в сфере астрономии. Однако, например, в Новосибирском планетарии пока не слышали об учреждении.