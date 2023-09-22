Мэр Новосибирска отверг возможность отделения Академгородка от города

«У нас нет планов деления муниципалитета города Новосибирска на части. Мы считаем эти перспективы…мы ни считаем никак», — ответил глава муниципалитета на вопрос Atas.info в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 22 сентября.