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Академгородок рассчитывает на преференции от статуса наукограда

Мэр Новосибирска отверг возможность отделения Академгородка от города

22 сентября 2023, 08:06
Фото: atas.info
Академгородок рассчитывает на преференции от статуса наукограда
Анатолий Локоть заявил, что в планы городских властей не входит рассмотрение вопроса о придании Академгородку особого статуса. И рекомендовал ученым надеяться на эффект от проекта «Академгородок 2.0»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть негативно относится к идее председателя СО РАН Валентина Пармона о придании Академгородку статуса отдельного муниципального образования.

«У нас нет планов деления муниципалитета города Новосибирска на части. Мы считаем эти перспективы…мы ни считаем никак», — ответил глава муниципалитета на вопрос Atas.info в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 22 сентября.

Локоть напомнил о существовании плана развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», значительная часть пунктов которого должна быть реализована за счет муниципалитета.

Ранее академик Валентин Пармон заявил, что намерен поднять вопрос отделения Академгородка и придания ему статуса наукограда после губернаторских выборов в сентябре 2023 года.

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#Наука#Новосибирск#Академгородок#СО РАН#Наукоград
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