Мэр Новосибирска отверг возможность отделения Академгородка от города

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть негативно относится к идее председателя СО РАН Валентина Пармона о придании Академгородку статуса отдельного муниципального образования.
«У нас нет планов деления муниципалитета города Новосибирска на части. Мы считаем эти перспективы…мы ни считаем никак», — ответил глава муниципалитета на вопрос Atas.info в ходе онлайн-общения с журналистами в пятницу, 22 сентября.
Локоть напомнил о существовании плана развития новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», значительная часть пунктов которого должна быть реализована за счет муниципалитета.
Ранее академик Валентин Пармон заявил, что намерен поднять вопрос отделения Академгородка и придания ему статуса наукограда после губернаторских выборов в сентябре 2023 года.