Мэр Новосибирска рассказал о своем отношении к группе Rammstein

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В ходе пресс-конференции на вопрос журналиста об отношении к творчеству известной немецкой группы градоначальник ответил: «Никак [не отношусь], не знаком».
При этом два года назад, когда прогремел скандал с отменой концертов в России фронтмена группы Тилля Линдемана, мэр Новосибирска заявил, что ему не нравится «унижение наших девушек» в клипах немца.
Ранее представители общественного объединения «Радетель» потребовали от прокуратуры Новосибирской области и мэрии запретить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein» в Доме Ученых Академгородка под предлогом того, что авторы оригинальной музыки выступают против СВО и несут чуждые русскому народу ценности.
Требования «Радетеля» были удовлетворены.