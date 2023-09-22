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Мэр Новосибирска рассказал о своем отношении к группе Rammstein

Мэр Новосибирска рассказал о своем отношении к группе Rammstein

22 сентября 2023, 08:21
Анатолий Локоть заявил, что не знаком с творчеством Rammstein. Хотя еще два года назад ему было известно даже содержание скандальных клипов этого коллектива

В ходе пресс-конференции на вопрос журналиста об отношении к творчеству известной немецкой группы градоначальник ответил: «Никак [не отношусь], не знаком».

При этом два года назад, когда прогремел скандал с отменой концертов в России фронтмена группы Тилля Линдемана, мэр Новосибирска заявил, что ему не нравится «унижение наших девушек» в клипах немца.

Ранее представители общественного объединения «Радетель» потребовали от прокуратуры Новосибирской области и мэрии запретить концерт оркестра CAGMO «Симфония Rammstein» в Доме Ученых Академгородка под предлогом того, что авторы оригинальной музыки выступают против СВО и несут чуждые русскому народу ценности.

Требования «Радетеля» были удовлетворены.

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#Общество#Новосибирск#Мэр#Rammstein
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