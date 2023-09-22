Опубликованы фото погибших в зоне СВО бойцов из Новосибирска в 2022–2023 годах

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Updated Сегодня, 05:56
Через год после объявления частичной мобилизации в России, издание МК в Новосибирске вспомнило о бойцах из Новосибирской области, которые отправились в зону проведения спецоперации. К сожалению, некоторым из них не удалось вернуться живыми.
В честь годовщины мобилизации, опубликованы фотографии некоторых бойцов, которые пали в бою. Их отвага и самопожертвование останутся в сердцах близких навсегда.
Мы не знаем точного числа погибших. Информация о смерти солдат была опубликована из сообщений из официальных источников.