Опубликованы фото погибших в зоне СВО бойцов из Новосибирска в 2022–2023 годах

48-летний старшина инженерной роты инженерно-саперского батальона, старший прапорщик Евгений Кравчук погиб в зоне СВО 21 апреля. Об этом сообщили в городской администрации. Евгений Кравчук родился 10 августа 1974 года в Читинской области. Окончил школу прапорщиков и в 1999 году его распределили в 67-ю отдельную бригаду специального назначения ГРУ в Бердск. После этого военный принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и в мероприятиях, связанных с защитой прав граждан Крыма в период присоединения республики к России. У Кравчука много наград за заслуги и отличия. 21 апреля он попал под миномётный обстрел и погиб при исполнении воинского долга. Церемония прощания с погибшим бойцом прошла 29 апреля.

Фото: администрация города Бердск