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Фото погибших бойцов

Опубликованы фото погибших в зоне СВО бойцов из Новосибирска в 2022–2023 годах

22 сентября 2023, 05:52
Фото: 1MI
Фото погибших бойцов

Опубликованы фото погибших в зоне СВО бойцов из Новосибирской области

21 сентября в России был год с начала объявления частичной мобилизации. Опубликованы фото участников спецоперации из Новосибирской области, погибших в 2022–2023 годах.

Через год после объявления частичной мобилизации в России, издание МК в Новосибирске вспомнило о бойцах из Новосибирской области, которые отправились в зону проведения спецоперации. К сожалению, некоторым из них не удалось вернуться живыми.

27-летний Алексей Буслаев погиб на Украине 26 августа 2022 года. Он служил по контракту в армии. Каждый год в день его похорон, 12 сентября, в Краснозерском районе будет проводиться день траура.27-летний Алексей Буслаев погиб на Украине 26 августа 2022 года. Он служил по контракту в армии. Каждый год в день его похорон, 12 сентября, в Краснозерском районе будет проводиться день траура.
48-летний отец троих детей отправился на спецоперацию добровольцем. Сказал, что хочет "прикрыть молодых ребят". В зоне СВО бойцу дали позывной "Молодой". 14 января, находясь на позиции, Петр попал под минометный обстрел и получил осколочное ранение. Мужчина погиб на руках у брата.48-летний отец троих детей отправился на спецоперацию добровольцем. Сказал, что хочет "прикрыть молодых ребят". В зоне СВО бойцу дали позывной "Молодой". 14 января, находясь на позиции, Петр попал под минометный обстрел и получил осколочное ранение. Мужчина погиб на руках у брата.
33-летний житель села Новопичугово Ордынского района Новосибирской области Александр Смердов погиб во время специальной военной операции. Похоронен в январе 2023 года.33-летний житель села Новопичугово Ордынского района Новосибирской области Александр Смердов погиб во время специальной военной операции. Похоронен в январе 2023 года.
Денис был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. 11 декабря Денис Цеценко пал смертью храбрых на сватовском направлении. Посмертно мужчина награжден орденом Мужества.Денис был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. 11 декабря Денис Цеценко пал смертью храбрых на сватовском направлении. Посмертно мужчина награжден орденом Мужества.
29 ноября 2022 года прошло прощание с 22-летним Дмитрием Глущенко, который погиб в зоне специальной военной операции. Родные и близкие вспоминают о нем как о добром и отзывчивом парне.29 ноября 2022 года прошло прощание с 22-летним Дмитрием Глущенко, который погиб в зоне специальной военной операции. Родные и близкие вспоминают о нем как о добром и отзывчивом парне.
27-летний Алексей Буслаев погиб на Украине 26 августа 2022 года. Он служил по контракту в армии. Каждый год в день его похорон, 12 сентября, в Краснозерском районе будет проводиться день траура.
Фото: администрации Краснозерского района

В честь годовщины мобилизации, опубликованы фотографии некоторых бойцов, которые пали в бою. Их отвага и самопожертвование останутся в сердцах близких навсегда.

Выходец из Краснозерского района Денис Рубан погиб в ходе специальной военной операции 8 января. Отслужил в армии по призыву, а в 2022 году снова был призван в рамках частичной мобилизации. Родные и близкие отзываются о нем как о хорошем друге и неравнодушном человеке.Выходец из Краснозерского района Денис Рубан погиб в ходе специальной военной операции 8 января. Отслужил в армии по призыву, а в 2022 году снова был призван в рамках частичной мобилизации. Родные и близкие отзываются о нем как о хорошем друге и неравнодушном человеке.
Священнослужитель из Новосибирска Денис Волин в ноябре 2022 года повез гуманитарный груз в зону спецоперации и, увидев обстановку на месте, решил остаться для поддержания духа военных казаков. В январе 2023 года священник помогал выносить раненных с поля боя и сам получил смертельное ранение. 48-летний иеромонах Дамаскин (Денис Волин) погиб в ходе СВО 23 января, но был похоронен в феврале. Денис Волин переехал с семьей из Риги в Новосибирск, когда ему было четыре года. Он вырос в Сибири и прошел воцерковление в мужском монастыре в Новосибирской области. В последние годы Дамаскин переехал в Ивановскую область и был руководителем отдела Шуйской епархии по взаимодействию с казачеством.Священнослужитель из Новосибирска Денис Волин в ноябре 2022 года повез гуманитарный груз в зону спецоперации и, увидев обстановку на месте, решил остаться для поддержания духа военных казаков. В январе 2023 года священник помогал выносить раненных с поля боя и сам получил смертельное ранение. 48-летний иеромонах Дамаскин (Денис Волин) погиб в ходе СВО 23 января, но был похоронен в феврале. Денис Волин переехал с семьей из Риги в Новосибирск, когда ему было четыре года. Он вырос в Сибири и прошел воцерковление в мужском монастыре в Новосибирской области. В последние годы Дамаскин переехал в Ивановскую область и был руководителем отдела Шуйской епархии по взаимодействию с казачеством.
25-летний механик-водитель Максим Березовский из Новосибирской области погиб на СВО 2 февраля. Известно, что молодой человек служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП. 20 февраля в городе Болотном простились с погибшим на СВО и его четырехлетней дочкой. 4-летняя дочка Максима Березовского скончалась в Болотнинском районе 8 февраля после операции, которую ей делали в период борьбы с длительным заболеванием.25-летний механик-водитель Максим Березовский из Новосибирской области погиб на СВО 2 февраля. Известно, что молодой человек служил по контракту в 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде механиком-водителем БМП. 20 февраля в городе Болотном простились с погибшим на СВО и его четырехлетней дочкой. 4-летняя дочка Максима Березовского скончалась в Болотнинском районе 8 февраля после операции, которую ей делали в период борьбы с длительным заболеванием.
1 марта в Ужанихе Чулымского района состоялось прощание с 42-летним Евгением Даммом, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщает Чулымская районная, информацию подтвердили в районной администрации. Евгений Владимирович Дамм родился 20 сентября 1980 года в селе Ужаниха, в многодетной благополучной семье. Соседи и одноклассники вспоминают его как доброго, хорошо воспитанного, спокойного, неконфликтного парня. Учился хорошо, активно участвовал в спортивных мероприятиях школы. После начала спецоперации Евгений вступил в ряды ЧВК «Вагнер»и отправился на защиту жителей Донбасса от украинских неонацистов. Погиб во время боевых действий 8 февраля, похоронен 1 марта.1 марта в Ужанихе Чулымского района состоялось прощание с 42-летним Евгением Даммом, погибшим в зоне СВО. Об этом сообщает Чулымская районная, информацию подтвердили в районной администрации. Евгений Владимирович Дамм родился 20 сентября 1980 года в селе Ужаниха, в многодетной благополучной семье. Соседи и одноклассники вспоминают его как доброго, хорошо воспитанного, спокойного, неконфликтного парня. Учился хорошо, активно участвовал в спортивных мероприятиях школы. После начала спецоперации Евгений вступил в ряды ЧВК «Вагнер»и отправился на защиту жителей Донбасса от украинских неонацистов. Погиб во время боевых действий 8 февраля, похоронен 1 марта.
В зоне СВО погиб известный журналист, поэт и музыкант Денис Семенов, который родился в Новосибирске. О гибели Дениса Семёнова в зоне спецоперации сообщает госагентство РИА Новости. Денис окончил школу в Новосибирске и пытался поступить в театральное училище. После того, как стать студентом театрального училища не удалось, уехал в Петербург. В Санкт-Петербурге Денис публиковал свои стихи и рецензии на фильмы, работал на радио «Вышка», учился в Институте кинематографии и театра. Немало произведений посвятил детям Донбасса, переживал за судьбу региона. Перед Новым годом Семенов побывал в зоне СВО: отвез гуманитарную помощь и поиграл для бойцов на гитаре. После этого подписал контракт и добровольно отправился воевать с украинскими нацистами в качестве штурмовика. Его последним боевым заданием в составе группы было вынести тела павших товарищей. Они оказались заминированы.В зоне СВО погиб известный журналист, поэт и музыкант Денис Семенов, который родился в Новосибирске. О гибели Дениса Семёнова в зоне спецоперации сообщает госагентство РИА Новости. Денис окончил школу в Новосибирске и пытался поступить в театральное училище. После того, как стать студентом театрального училища не удалось, уехал в Петербург. В Санкт-Петербурге Денис публиковал свои стихи и рецензии на фильмы, работал на радио «Вышка», учился в Институте кинематографии и театра. Немало произведений посвятил детям Донбасса, переживал за судьбу региона. Перед Новым годом Семенов побывал в зоне СВО: отвез гуманитарную помощь и поиграл для бойцов на гитаре. После этого подписал контракт и добровольно отправился воевать с украинскими нацистами в качестве штурмовика. Его последним боевым заданием в составе группы было вынести тела павших товарищей. Они оказались заминированы.
Антон Тарасенко из Коченевского района погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации. Антон родился 12 мая 1990 года в Коченево, окончил школу №13. В 2010 году был призван на срочную службу, а после остался в армии по контракту. Получил смертельное ранение 19 марта при выполнении воинского долга. У бойца дома остались жена и трое детей.Антон Тарасенко из Коченевского района погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации. Антон родился 12 мая 1990 года в Коченево, окончил школу №13. В 2010 году был призван на срочную службу, а после остался в армии по контракту. Получил смертельное ранение 19 марта при выполнении воинского долга. У бойца дома остались жена и трое детей.
Выходец из Краснозерского района Денис Рубан погиб в ходе специальной военной операции 8 января. Отслужил в армии по призыву, а в 2022 году снова был призван в рамках частичной мобилизации. Родные и близкие отзываются о нем как о хорошем друге и неравнодушном человеке.
Фото: администрации Краснозерского района

Мы не знаем точного числа погибших. Информация о смерти солдат была опубликована из сообщений из официальных источников.

48-летний старшина инженерной роты инженерно-саперского батальона, старший прапорщик Евгений Кравчук погиб в зоне СВО 21 апреля. Об этом сообщили в городской администрации. Евгений Кравчук родился 10 августа 1974 года в Читинской области. Окончил школу прапорщиков и в 1999 году его распределили в 67-ю отдельную бригаду специального назначения ГРУ в Бердск. После этого военный принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и в мероприятиях, связанных с защитой прав граждан Крыма в период присоединения республики к России. У Кравчука много наград за заслуги и отличия. 21 апреля он попал под миномётный обстрел и погиб при исполнении воинского долга. Церемония прощания с погибшим бойцом прошла 29 апреля.48-летний старшина инженерной роты инженерно-саперского батальона, старший прапорщик Евгений Кравчук погиб в зоне СВО 21 апреля. Об этом сообщили в городской администрации. Евгений Кравчук родился 10 августа 1974 года в Читинской области. Окончил школу прапорщиков и в 1999 году его распределили в 67-ю отдельную бригаду специального назначения ГРУ в Бердск. После этого военный принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и в мероприятиях, связанных с защитой прав граждан Крыма в период присоединения республики к России. У Кравчука много наград за заслуги и отличия. 21 апреля он попал под миномётный обстрел и погиб при исполнении воинского долга. Церемония прощания с погибшим бойцом прошла 29 апреля.
Известный страйкболист из Новосибирска Степан Сынах погиб в зоне СВО. Он был основателем страйкбольно-ролевого проекта «Хозяева Зоны». На СВО он отправился осенью 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Информация о гибели Степана Сынаха и слова соболезнования были опубликованы на странице страйкбольного проекта. Сообщается, что о гибели бойца стало известно 1 мая. По словам друзей и коллег Сынаха, он был добрым и справедливым человеком, душой горел за любимое дело и за страну, умел принимать решения в сложных ситуациях и всегда старался помочь своим. У Степана осталась жена, которая ждет ребенка.Известный страйкболист из Новосибирска Степан Сынах погиб в зоне СВО. Он был основателем страйкбольно-ролевого проекта «Хозяева Зоны». На СВО он отправился осенью 2022 года в составе ЧВК «Вагнер». Информация о гибели Степана Сынаха и слова соболезнования были опубликованы на странице страйкбольного проекта. Сообщается, что о гибели бойца стало известно 1 мая. По словам друзей и коллег Сынаха, он был добрым и справедливым человеком, душой горел за любимое дело и за страну, умел принимать решения в сложных ситуациях и всегда старался помочь своим. У Степана осталась жена, которая ждет ребенка.
Уроженец Татарского района полковник Евгений Бровко погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщалось в ежедневной сводке Министерства обороны от 14 мая. Военнослужащий занимал должность заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе. Принимал знамя 2-го армейского Луганско-Северодонецкого корпуса, принятого в состав Вооруженных сил Российской Федерации из рук Владимира Путина. В Бахмуте Бровко руководил действиями личного состава. При отражении одной из атак со стороны ВСУ Евгений Бровко получил множественные осколочные ранения. Церемония прощания с погибшим военным прошла 19 мая в Татарске.Уроженец Татарского района полковник Евгений Бровко погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщалось в ежедневной сводке Министерства обороны от 14 мая. Военнослужащий занимал должность заместителя командира армейского корпуса по военно-политической работе. Принимал знамя 2-го армейского Луганско-Северодонецкого корпуса, принятого в состав Вооруженных сил Российской Федерации из рук Владимира Путина. В Бахмуте Бровко руководил действиями личного состава. При отражении одной из атак со стороны ВСУ Евгений Бровко получил множественные осколочные ранения. Церемония прощания с погибшим военным прошла 19 мая в Татарске.
В Чулыме Новосибирской области в июле простились с 19-летний Анатолием Логиновым. Парень был контрактником и участвовал в спецоперации на Донбассе с весны 2022 года. Сообщение об этом было опубликовано 25 июля в паблике «Чулымской газеты». Известно, что Анатолий Логинов служил в расчете гранатометного отделения. По данным военного комиссариата города Каргата, Каргатского, Убинского и Чулымского районов, 1,5 года боец числился пропавшим без вести. Позже стало известно, что погиб Анатолий еще 27 апреля 2022 года под городом Изюмом Харьковской области. До своего 20-летия он не дожил всего 1,5 месяца. Похоронили бойца в закрытом гробу на местном кладбище. Земляки вспоминают о нем, как о добром и светлом парне.В Чулыме Новосибирской области в июле простились с 19-летний Анатолием Логиновым. Парень был контрактником и участвовал в спецоперации на Донбассе с весны 2022 года. Сообщение об этом было опубликовано 25 июля в паблике «Чулымской газеты». Известно, что Анатолий Логинов служил в расчете гранатометного отделения. По данным военного комиссариата города Каргата, Каргатского, Убинского и Чулымского районов, 1,5 года боец числился пропавшим без вести. Позже стало известно, что погиб Анатолий еще 27 апреля 2022 года под городом Изюмом Харьковской области. До своего 20-летия он не дожил всего 1,5 месяца. Похоронили бойца в закрытом гробу на местном кладбище. Земляки вспоминают о нем, как о добром и светлом парне.
С 2022 по 2023 год Давид служил в Росгвардии, а в марте 2023 года отправился старшим снайпером в зону СВО в составе Отдельной дивизии специального назначения «Ветераны» под позывным «Дава». Давид Гнездовский из Кыштовского района Новосибирской области с многочисленными осколочными ранениями 10 июня был экстренно эвакуирован из-под Бахмута и доставлен в госпиталь в Луганске, где впоследствии и скончался. Похоронили бойца 29 июля на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Посмертно он был награжден Орденом Мужества. Об этом сообщила администрация Кыштовского района.С 2022 по 2023 год Давид служил в Росгвардии, а в марте 2023 года отправился старшим снайпером в зону СВО в составе Отдельной дивизии специального назначения «Ветераны» под позывным «Дава». Давид Гнездовский из Кыштовского района Новосибирской области с многочисленными осколочными ранениями 10 июня был экстренно эвакуирован из-под Бахмута и доставлен в госпиталь в Луганске, где впоследствии и скончался. Похоронили бойца 29 июля на Клещихинском кладбище в Новосибирске. Посмертно он был награжден Орденом Мужества. Об этом сообщила администрация Кыштовского района.
43-летний военный из Барабинска Новосибирской области Николай Шачнев погиб в зоне СВО. Об этом сообщает газета «Барабинский вестник». Николай погиб 8 июля 2023 год, похоронен в начале августа. Боец родился а Барабинске, окончил школу №93 и железнодорожное училище. Далее пошёл служить в армию и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В конце июня 2023 года Шачнев добровольцем отправился в зону СВО, а 8 июля погиб. У сибиряка остались трое сыновей. Старшим 9 и 6 лет.43-летний военный из Барабинска Новосибирской области Николай Шачнев погиб в зоне СВО. Об этом сообщает газета «Барабинский вестник». Николай погиб 8 июля 2023 год, похоронен в начале августа. Боец родился а Барабинске, окончил школу №93 и железнодорожное училище. Далее пошёл служить в армию и участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. В конце июня 2023 года Шачнев добровольцем отправился в зону СВО, а 8 июля погиб. У сибиряка остались трое сыновей. Старшим 9 и 6 лет.
В зоне проведения специальной военной операции погиб 44-летний фитнес-тренер из Бердска, санитарный инструктор стрелковой роты мотострелкового батальона, рядовой Антон Курбатов. Добровольцем в зону СВО он отправился в мае этого года. Об этом сообщили в мэрии Бердска. Коллеги вспоминают о нем, как об отзывчивом, добром и бескорыстном человеке, который всегда готов прийти на выручку.В зоне проведения специальной военной операции погиб 44-летний фитнес-тренер из Бердска, санитарный инструктор стрелковой роты мотострелкового батальона, рядовой Антон Курбатов. Добровольцем в зону СВО он отправился в мае этого года. Об этом сообщили в мэрии Бердска. Коллеги вспоминают о нем, как об отзывчивом, добром и бескорыстном человеке, который всегда готов прийти на выручку.
Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в областной «Спортивной школе самбо». Сергей воспитал много ярких, талантливых спортсменов, чемпионов, стал примером для начинающих спортсменов. Тренер возглавлял областную сборную самбо с 2016 года. В 2023 году он отправился в зону СВО добровольцем и героически погиб в бою. Место и причины гибели неизвестны.Главный тренер сборной Новосибирской области по самбо Сергей Лепяхов погиб в зоне СВО. Об этом сообщили в областной «Спортивной школе самбо». Сергей воспитал много ярких, талантливых спортсменов, чемпионов, стал примером для начинающих спортсменов. Тренер возглавлял областную сборную самбо с 2016 года. В 2023 году он отправился в зону СВО добровольцем и героически погиб в бою. Место и причины гибели неизвестны.
48-летний старшина инженерной роты инженерно-саперского батальона, старший прапорщик Евгений Кравчук погиб в зоне СВО 21 апреля. Об этом сообщили в городской администрации. Евгений Кравчук родился 10 августа 1974 года в Читинской области. Окончил школу прапорщиков и в 1999 году его распределили в 67-ю отдельную бригаду специального назначения ГРУ в Бердск. После этого военный принимал участие в боевых действиях на территории Чеченской Республики и в мероприятиях, связанных с защитой прав граждан Крыма в период присоединения республики к России. У Кравчука много наград за заслуги и отличия. 21 апреля он попал под миномётный обстрел и погиб при исполнении воинского долга. Церемония прощания с погибшим бойцом прошла 29 апреля.
Фото: администрация города Бердск
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