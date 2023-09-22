atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:16

Published Сегодня, 03:16

Modified Сегодня, 03:18

Updated Сегодня, 03:18

Получить выплату можно уже в конце этого года

Получат не все: кому в Новосибирске положена выплата в 50 000 рублей

22 сентября 2023, 03:16
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Получить выплату можно уже в конце этого года

Новосибирским пенсионерам выплатят по 50 000 рублей — кому они положены

В конце 2023 — начале 2024 года для некоторых жителей Новосибирской области могут произвести единовременную выплату в размере 50 00- рублей. Рассказываем, кто её может получить.

Ветераны Великой Отечественной войны, отмеченные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в размере 50 000 рублей.

Указ о такой выплате был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 19 сентября этого года. Выплата приурочена к предстоящему 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. События тех дней вспоминают 27 февраля.

Социальный фонд осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года. Получат её ветераны, проживающие в России и за её пределами, включая Латвию, Литву и Эстонию. Выплаты также получат награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

В Новосибирской области выплату могут получить как минимум 177 человек — некогда жителей блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда, одно из страшных преступлений нацистской Германии во Второй мировой войне, продолжалась 872 дня, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Этот жест почета к ветеранам этой страшной осады стал уже традицией. Социальный фонд России, объединившийся с Пенсионным фондом, проводил единовременные выплаты ветеранам по различным юбилейным датам, включая 70-летие Победы в 2015 году и 75-летие Победы в 2020 году.
Читайте также:
Пассажирам севшего самолета на новосибирском поле выплатили компенсацииГрафик выплат всех детских пособий в сентябре 2023 годаВсе выплаты на детей в Новосибирской области — актуальный список на 1 сентября 2023
#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Выплаты#Пенсионеры#Деньги#Пособия#Алина Гурицкая#Блокада Ленинграда
Подпишитесь
Повестки, пьянство, резня и свадьбы: 21 сентября год с начала частичной мобилизации
Вчера, 04:02
Какие жилые комплексы соседствуют с психбольницей для преступников в Новосибирске
Вчера, 08:45
Это недопустимо! Лицензированная деятельность школы астрологии возмутила новосибирцев
Сегодня, 05:12
Где дадут отопление в Новосибирске 25 сентября: список улиц и карта опубликованы СГК
Вчера, 04:09
В Новосибирске глава батальона «Вега» Панферов спрогнозировал срок окончания СВО
Сегодня, 01:26
Цены на недвижимость в Новосибирске 2023: стоит ли покупать квартиру сейчас
Сегодня, 04:19