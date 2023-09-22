Получат не все: кому в Новосибирске положена выплата в 50 000 рублей

Социальный фонд осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года. Получат её ветераны, проживающие в России и за её пределами, включая Латвию, Литву и Эстонию. Выплаты также получат награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.