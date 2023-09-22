Получат не все: кому в Новосибирске положена выплата в 50 000 рублей

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Ветераны Великой Отечественной войны, отмеченные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в размере 50 000 рублей.
Указ о такой выплате был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 19 сентября этого года. Выплата приурочена к предстоящему 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады. События тех дней вспоминают 27 февраля.
Социальный фонд осуществит выплату в декабре 2023 года и январе 2024 года. Получат её ветераны, проживающие в России и за её пределами, включая Латвию, Литву и Эстонию. Выплаты также получат награжденные жители Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.
В Новосибирской области выплату могут получить как минимум 177 человек — некогда жителей блокадного Ленинграда.
Блокада Ленинграда, одно из страшных преступлений нацистской Германии во Второй мировой войне, продолжалась 872 дня, унесла жизни от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек. Этот жест почета к ветеранам этой страшной осады стал уже традицией. Социальный фонд России, объединившийся с Пенсионным фондом, проводил единовременные выплаты ветеранам по различным юбилейным датам, включая 70-летие Победы в 2015 году и 75-летие Победы в 2020 году.