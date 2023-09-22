Самые забавные арт-объекты Новосибирска: угадайте, где они находятся
22 сентября 2023, 09:32
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Собачка, которая тащит сосиски из сумки, является частью скульптурной композиции, установленной в Новосибирске.
В очередной раз проверим, настоящий ли вы новосибирец. В Новосибирске немало интересных арт-объектов, которые знакомы коренным жителям города. Даже если вы не угадаете расположение всех скульптур — тест поможет вам узнать город лучше.
Тест
Милые и забавные арт-объекты Новосибирска - пройдите тест, и вы точно будете знать, где сделать интересные фото.