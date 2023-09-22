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Полицейских арестовали

Троих борцов с коррупцией отправили в СИЗО за взятки в Новосибирске

22 сентября 2023, 04:46
Фото: 1MI
Полицейских арестовали

В Новосибирске отправили в СИЗО задержанных за взятки полицейских

В Новосибирске арестовали высокопоставленных чиновников полиции из отдела по борьбе с коррупцией. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента в Новосибирской области.

В Новосибирске представители ФСБ задержали высокопоставленных сотрудников полиции из Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК). По информации, полученной от НГС, задержания связаны с незаконными казино, действующими в городе. Среди задержанных — замначальника ОЭБиПК ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Шило, начальник ОЭБиПК Ленинского района Денис Фетисов и сотрудник ОЭБиПК Заельцовского района Максим Абрамов. Также сообщается, что бывший начальник городского ОЭБиПК Андрей Хомин был снят с самолета, прилетевшего из Москвы.

ФСБ задержала высокопоставленных полицейских в Новосибирске — называем фамилии
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Заместителю начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Сергею Шило избрали меру пресечения в суде. Он был отправлен под стражу до 20 ноября 2023 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки). Но это решение еще не является окончательным и может быть обжаловано.

Сергей ШилоСергей Шило
Сергей Шило

Суд также принял решение о применении меры пресечения в отношении Андрея Хомина, бывшего начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску. Его заключили под стражу до 20 ноября 2023 года. Против него предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Однако данное решение еще не является окончательным и не получило законную силу.

Андрей ХоминАндрей Хомин
Андрей Хомин

Решение о применении меры пресечения вынесли и в отношении Максима Абрамова, сотрудника ОЭБиПК Заельцовского района г. Новосибирска. Абрамов будет находиться под стражей до 20 ноября 2023 года. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, которое заключается в нарушении части 3 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. Данное постановление еще не является окончательным и не вступило в законную силу.

Максим АбрамовМаксим Абрамов
Максим Абрамов
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