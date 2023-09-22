Троих борцов с коррупцией отправили в СИЗО за взятки в Новосибирске

Заместителю начальника ОЭБиПК управления МВД по Новосибирску Сергею Шило избрали меру пресечения в суде. Он был отправлен под стражу до 20 ноября 2023 года по обвинению в совершении преступления, предусмотренного статьей 290 УК РФ (получение взятки). Но это решение еще не является окончательным и может быть обжаловано.