В Новосибирске дорожает шаурма из-за дефицита мяса кур

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Om1.ru узнал из объявления на киоске GoodFood в Академгородке, что за последние месяцы стоимость мяса выросла на 40%. Также на 37,5% подорожали другие ингредиенты шаурмы.
Птицефабрика подняла цены. За кг филе приходится отдавать 350 рублей вместо 240, как это было около 2 месяцев назад. В итоге пришлось повысить цену на шаурму на 25 рублей.
Подобная ситуация наблюдается и в других заведениях с шаурмой. И причина подорожания аналогичная.