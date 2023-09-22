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В Новосибирске дорожает шаурма из-за дефицита мяса кур

В Новосибирске дорожает шаурма из-за дефицита мяса кур

22 сентября 2023, 09:12
Фото: 1MI
Рост цен на шаурму заметили в Новосибирске этой осенью. Специалисты заявляют, что в этом виноваты подорожание и дефицит мяса кур.

Om1.ru узнал из объявления на киоске GoodFood в Академгородке, что за последние месяцы стоимость мяса выросла на 40%. Также на 37,5% подорожали другие ингредиенты шаурмы.

Птицефабрика подняла цены. За кг филе приходится отдавать 350 рублей вместо 240, как это было около 2 месяцев назад. В итоге пришлось повысить цену на шаурму на 25 рублей.

Подобная ситуация наблюдается и в других заведениях с шаурмой. И причина подорожания аналогичная.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Цены#Шаурма
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