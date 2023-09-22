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Published Сегодня, 08:09

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В Новосибирской области частные дома стали доступнее для продажи на 20%

В Новосибирской области частные дома стали доступнее для продажи на 20%

22 сентября 2023, 08:09
Фото: 1MI
Жителям Новосибирской области стали на 20% доступнее частные дома. Об этом сообщает портал «Мир квартир».

Теперь сибиряки могут накопить на покупку коттеджа нужную сумму за 7,4 года вместо 9,2. В целом по России срок накопления сократился на 13,7%.

Аналитики сервиса уточнили, что пришли к таким выводам по результатам расчетов. Агрегаторы поделили среднюю цену дома на среднемесячную зарплату в регионе.

Отмечается, что доходы новосибирцев выросли за несколько лет, а цены на частные дома нет.

Таким образом, наша область заняла 48 место из 57 в рейтинге доступности домов. Но в лидерах по Сибири по-прежнему Кузбасс.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Цены#Недвижимость
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