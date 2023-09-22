В Новосибирской области частные дома стали доступнее для продажи на 20%

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Теперь сибиряки могут накопить на покупку коттеджа нужную сумму за 7,4 года вместо 9,2. В целом по России срок накопления сократился на 13,7%.
Аналитики сервиса уточнили, что пришли к таким выводам по результатам расчетов. Агрегаторы поделили среднюю цену дома на среднемесячную зарплату в регионе.
Отмечается, что доходы новосибирцев выросли за несколько лет, а цены на частные дома нет.
Таким образом, наша область заняла 48 место из 57 в рейтинге доступности домов. Но в лидерах по Сибири по-прежнему Кузбасс.