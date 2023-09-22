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В Новосибирской области продают ресторан KFC

KFC начали продавать в Новосибирской области — на замену пришёл Ростикс

22 сентября 2023, 08:19
Фото: novosibirsk.n1.ru
В Новосибирской области продают ресторан KFC

KFC начали продавать в Новосибирской области

В Новосибирской области появилось первое объявление о продаже ресторана сети KFC. Объект уйдет с молотка в Бердске. Начальная цена — 54 млн рублей.

Объявление о продаже одного из ресторанов крупной сети опубликовано на сайте N1. Заведение находится на улице Ленина, 90 в Бердске. Как говорится в объявлении, бизнес полностью готовый.

Площадь объекта составляет 344,3 квадратных метра. Ресторан сети Kentucky Fried Chicken занимает первый этаж в жилом доме. При этом посетители заходят с отдельного входа, не мешая жильцам.

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О желании сохранить направленность бизнеса на сферу общепита не говорится. Потенциальный владелец сможет получать с аренды 450 000 рублей ежемесячно, все окупится в течение десяти лет.

Изначально договор аренды был заключен на двадцатилетний срок, при превышении минимального порога оборота оплата аренды оплачивается пропорционально доходу.

Стоит напомнить, что в Новосибирской области рестораны быстрого питания из США постепенно переходят под бренд Rostic’s.

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#Бизнес#Новосибирск#Продажа#Недвижимость#Бердск#Общепит#Александр Ляхов
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