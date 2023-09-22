KFC начали продавать в Новосибирской области — на замену пришёл Ростикс

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Объявление о продаже одного из ресторанов крупной сети опубликовано на сайте N1. Заведение находится на улице Ленина, 90 в Бердске. Как говорится в объявлении, бизнес полностью готовый.
Площадь объекта составляет 344,3 квадратных метра. Ресторан сети Kentucky Fried Chicken занимает первый этаж в жилом доме. При этом посетители заходят с отдельного входа, не мешая жильцам.
О желании сохранить направленность бизнеса на сферу общепита не говорится. Потенциальный владелец сможет получать с аренды 450 000 рублей ежемесячно, все окупится в течение десяти лет.
Изначально договор аренды был заключен на двадцатилетний срок, при превышении минимального порога оборота оплата аренды оплачивается пропорционально доходу.
Стоит напомнить, что в Новосибирской области рестораны быстрого питания из США постепенно переходят под бренд Rostic’s.