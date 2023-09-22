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Скатова судили по жалобе единоросса Савельева

Вице-мэр Новосибирска Скатов обжаловал приговор по делу о клевете

22 сентября 2023, 09:20
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
Скатова судили по жалобе единоросса Савельева
Суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение, в котором чиновника мэрии признали виновным в клевете

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на вердикт мирового судьи в отношении вице-мэра Артема Скатова. В результате приговор, в котором Скатов был признан виновным в клевете, оставлен без изменения. Чиновник в качестве наказания обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении судебного департамента.

Суд начал рассматривать дело в отношении вице-мэра весной 2023 года. Оно было возбуждено по заявлению депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. По его мнению, коммунист Скатов якобы обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о народном избраннике.

Партийные соратники чиновника предполагают, что эта история — попытка давления на городскую администрацию, которую возглавляет первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.

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#Новосибирск#Суд#Мэрия#Приговор#Артем Скатов
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