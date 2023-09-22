Вице-мэр Новосибирска Скатов обжаловал приговор по делу о клевете

Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на вердикт мирового судьи в отношении вице-мэра Артема Скатова. В результате приговор, в котором Скатов был признан виновным в клевете, оставлен без изменения. Чиновник в качестве наказания обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении судебного департамента.