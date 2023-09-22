Вице-мэр Новосибирска Скатов обжаловал приговор по делу о клевете

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Дзержинский районный суд Новосибирска рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на вердикт мирового судьи в отношении вице-мэра Артема Скатова. В результате приговор, в котором Скатов был признан виновным в клевете, оставлен без изменения. Чиновник в качестве наказания обязан выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в региональном управлении судебного департамента.
Суд начал рассматривать дело в отношении вице-мэра весной 2023 года. Оно было возбуждено по заявлению депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Савельева. По его мнению, коммунист Скатов якобы обратился к администратору Telegram-канала «Государь» с просьбой разместить «негативную информацию» о народном избраннике.
Партийные соратники чиновника предполагают, что эта история — попытка давления на городскую администрацию, которую возглавляет первый секретарь новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть.