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Новосибирцев запугали рассылкой о новом смертельном штамме COVID-19

Новосибирцев запугали рассылкой о новом смертельном штамме COVID-19

23 сентября 2023, 14:17
Фото: 1MI
Новосибирцы начали получать в мессенджерах пугающие сообщения о новом штамме коронавируса «дельта», который якобы опаснее предыдущих. Рассылка за сутки облетела не только наш регион, а всю страну. Выясняем, что говорят вирусологи.

По словам читателей Atas.info в сообщении говорится, что «дельта» протекает без кашля и температуры. Но при этом он гораздо «ядовитый», попадает в легкие быстрее и чаще приводит к смерти.

Фото: atas.info

Сейчас и правда в России наблюдается сезонный рост заболеваемости COVID-19. Однако вызван он не новым штаммом «дельта», как пишут в фейковых сообщениях, а уже известным всем «омикроном».

Да и «дельта» — не новый штамм. Его впервые выявили в 2021 году в России. И за эти годы с ними научились бороться.

Вирусологи и специалисты Минздрава уверяют, что заболеваемость проходит в легкой форме, как при ОРВИ у 95% пациентов. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов напоминал, что пожилым и людям с хроническими болезнями можно пройти вакцинацию.

#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Коронавирус#Заболеваемость
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