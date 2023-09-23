Новосибирцев запугали рассылкой о новом смертельном штамме COVID-19

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По словам читателей Atas.info в сообщении говорится, что «дельта» протекает без кашля и температуры. Но при этом он гораздо «ядовитый», попадает в легкие быстрее и чаще приводит к смерти.
Сейчас и правда в России наблюдается сезонный рост заболеваемости COVID-19. Однако вызван он не новым штаммом «дельта», как пишут в фейковых сообщениях, а уже известным всем «омикроном».
Да и «дельта» — не новый штамм. Его впервые выявили в 2021 году в России. И за эти годы с ними научились бороться.
Вирусологи и специалисты Минздрава уверяют, что заболеваемость проходит в легкой форме, как при ОРВИ у 95% пациентов. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов напоминал, что пожилым и людям с хроническими болезнями можно пройти вакцинацию.