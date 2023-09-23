Семилетняя девочка застряла в баскетбольном кольце на ОбьГЭС

Сообщение о том, что семилетний ребенок застрял в баскетбольном кольце на улице Динамовцев поступило в 20.40, спасатели выехали на место происшествия. Девочка играя, залезла на кольцо, а потом провалился в него и не смогла вылезти. Взрослые не могли помочь ребенку, так как кольцо находилось высоко. Спасатели МАСС вызволили ребенка из кольца, сообщение об этом появилось в телеграм-канале МАСС. Девочке не понадобилась медицинская помощь, после извлечения из кольца, ее передали маме.