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Ребенка вытащили из баскетбольного кольца в Советском районе Новосибирска.

Семилетняя девочка застряла в баскетбольном кольце на ОбьГЭС

23 сентября 2023, 04:42
Фото: Телеграм-канал МАСС
Ребенка вытащили из баскетбольного кольца в Советском районе Новосибирска.
Девочка залезла на баскетбольное и застряла на самом верху. Для ее извлечения были вызваны спасатели МАСС.

Сообщение о том, что семилетний ребенок застрял в баскетбольном кольце на улице Динамовцев поступило в 20.40, спасатели выехали на место происшествия. Девочка играя, залезла на кольцо, а потом провалился в него и не смогла вылезти. Взрослые не могли помочь ребенку, так как кольцо находилось высоко. Спасатели МАСС вызволили ребенка из кольца, сообщение об этом появилось в телеграм-канале МАСС. Девочке не понадобилась медицинская помощь, после извлечения из кольца, ее передали маме.

Также спасатели МАСС вчера помогли с доступом в квартиру, где упал 61-летний мужчина. Доступ в квартиру обеспечен, мужчину уложили на кровать. Ранее спасатели вытащили женщину из покореженной машины.

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