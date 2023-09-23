В Бердске помещение, которое арендует KFC, продают за 54 млн рублей

В объявлении указано, что покупатель помещения площадью 344,5 кв. м. сможет получать ежемесячно 450 тыс. рублей в месяц за сдачу в аренду. Договор аренды заключен на 20 лет, сумма аренды связана с минимальным оборотом арендатора, если он изменится, сумма аренды может быть пересчитана.