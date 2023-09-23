В Бердске помещение, которое арендует KFC, продают за 54 млн рублей

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
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Updated Сегодня, 03:39
В объявлении указано, что покупатель помещения площадью 344,5 кв. м. сможет получать ежемесячно 450 тыс. рублей в месяц за сдачу в аренду. Договор аренды заключен на 20 лет, сумма аренды связана с минимальным оборотом арендатора, если он изменится, сумма аренды может быть пересчитана.
KFC находится в очень удобном месте — в центре города у площади Горького, а также недалеко от выезда из Бердска на Бердское шоссе, которое является частью федеральной трассы Чуйский тракт.
Также в Бердске недавно обновили выезд с улицы Горького, сделав удобные заезд, но новый вокзал.
Новое — это хорошо забытое старое, в Новосибирске вместо KFC появляются точки быстрого питания Ростикс.