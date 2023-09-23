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В Бердске помещение, которое арендует KFC, продают за 54 млн рублей

23 сентября 2023, 03:37
В Бердске выставили на продажу помещение KFC на улице Ленина, за него просят 54 млн рублей, объясняя сумму тем, что покупатель будет получать пассивный доход.

В объявлении указано, что покупатель помещения площадью 344,5 кв. м. сможет получать ежемесячно 450 тыс. рублей в месяц за сдачу в аренду. Договор аренды заключен на 20 лет, сумма аренды связана с минимальным оборотом арендатора, если он изменится, сумма аренды может быть пересчитана.

KFC находится в очень удобном месте — в центре города у площади Горького, а также недалеко от выезда из Бердска на Бердское шоссе, которое является частью федеральной трассы Чуйский тракт.

Также в Бердске недавно обновили выезд с улицы Горького, сделав удобные заезд, но новый вокзал.

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Новое — это хорошо забытое старое, в Новосибирске вместо KFC появляются точки быстрого питания Ростикс.

#Новосибирск#Новосибирская область#Ольга Храмушкина#Общепит
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