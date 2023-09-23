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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Фура завалилась на бок на улице Пихтовой

В Новосибирске фура чуть не снесла частный дом на Пихтовой

23 сентября 2023, 11:02
Фото: АСТ-54/ВК
Фура завалилась на бок на улице Пихтовой
Фура завалилась на бок на пересечении улиц Пихтовой и Ласточкина в Новосибирске 23 сентября. Она протаранила забор частного дома.

По словам очевидцев, водитель грузовика поторопился проехать на желтый сигнал светофора на крутом повороте, потерял управление и завалился на бок. Машина сбила забор и чудом не протаранила деревянный частный дом.

Фура собой перекрыла две полосы. Другие водители проехать не могут и ищут объездные пути. ДТП привело к пробке.

В ГИБДД Новосибирской области еще не сообщали детали этой аварии. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

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#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#ДТП
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