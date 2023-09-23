В Новосибирске фура чуть не снесла частный дом на Пихтовой

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
По словам очевидцев, водитель грузовика поторопился проехать на желтый сигнал светофора на крутом повороте, потерял управление и завалился на бок. Машина сбила забор и чудом не протаранила деревянный частный дом.
Фура собой перекрыла две полосы. Другие водители проехать не могут и ищут объездные пути. ДТП привело к пробке.
В ГИБДД Новосибирской области еще не сообщали детали этой аварии. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.