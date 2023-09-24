Агроном из Новосибирска Шубина дала советы по сбору капусты

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
В Новосибирске агроном Людмила Шубина поделилась советами о правильном сборе капусты. В начале октября рекомендуется собирать позднеспелую капусту, которая может выдерживать заморозки до -5 градусов.
Главное — следить за кочанами и не допускать, чтобы они полопались. Если верхний лист кочана начинает трескаться, через несколько дней он разорвется полностью. Капусту лучше всего убирать до середины октября и хранить в погребе или подвале.
Каждый кочан рекомендуется завернуть в бумагу и уложить в ящики так, чтобы кочерыжка была направлена вверх — так они сохранятся дольше, пишет НГС. Агроном также отметила, что мягкую или лопнувшую капусту лучше использовать для переработки.