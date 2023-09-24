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Как правильно собирать капусту

Агроном из Новосибирска Шубина дала советы по сбору капусты

24 сентября 2023, 02:25
Фото: 1MI
Как правильно собирать капусту
Агроном Людмила Шубина проконсультировала жителей Новосибирска по сбору и хранению капусты, рекомендуя собирать позднеспелую капусту в начале октября.

В Новосибирске агроном Людмила Шубина поделилась советами о правильном сборе капусты. В начале октября рекомендуется собирать позднеспелую капусту, которая может выдерживать заморозки до -5 градусов.

Главное — следить за кочанами и не допускать, чтобы они полопались. Если верхний лист кочана начинает трескаться, через несколько дней он разорвется полностью. Капусту лучше всего убирать до середины октября и хранить в погребе или подвале.

Каждый кочан рекомендуется завернуть в бумагу и уложить в ящики так, чтобы кочерыжка была направлена вверх — так они сохранятся дольше, пишет НГС. Агроном также отметила, что мягкую или лопнувшую капусту лучше использовать для переработки.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Заморозки#Эмилия Губарева#Овощи#Агроном
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